Sénégal: Lothar Mattaus, légende du football, espère que Sadio Mané va signer au Bayern Munich

La Bundesliga ne peut pas de permettre de perdre deux serial-killers notamment Erling Haaland (Manchester United) et Robert Lewandowski (départ annoncé du Bayern Munich) et ne pas faire signer Sadio Mané. En tout cas, Lothar Matthäus, une légende du football allemand soutient que l'arrivée de l'international sénégalais serait très bénéfique pour l'image de ce championnat. Il l'a fait savoir hier, mercredi 15 juin, lors d'une conférence de presse tenue au stadium Al Janoub au Qatar.

(DOHA, Qatar) - Alors que le directeur sportif du club allemand, Hasan Salihamidzic, laisse entendre que le Bayern Munich ne comptait pas faire de finette sur le buteur international sénégalais si Liverpool continuait à se montrer intransigeant, une autre légende du club bavarois souhaite de tout son cœur que Sadio Mané regagne la Bavière. Il s'agit de Lothar Matthäus. L'ancien capitaine du Bayern de Munich et de l'équipe nationale allemande vainqueur de la coupe du monde de football en 1990 a fait face à la presse internationale hier, mercredi 15 juin au stade Al Janoub du Qatar.

"J'espère bien que Sadio Mané va signer au Bayern Munich", a déclaré l'ambassadeur de la coupe du monde Qatar 2022 face à plusieurs journalistes venus de différents pays et continents. Et d'ajouter, "c'est un grand nom dans le football international et il l'a montré, non seulement avec le Sénégal, mais aussi avec Liverpool".

Sadio Mané a remporté la coupe d'Afrique des nations 2021 au Cameroun en exécutant le dernier penalty face à l'Egypte. Il est aussi l'auteur du dernier penalty ayant envoyé le Sénégal à la coupe du monde de football prévue du 21 novembre au 18 décembre au Qatar. Mané a également remporté la Ligue des champions avec Liverpool en 2019 et le titre de Premier League, la même année en terminant meilleur buteur avec 22 réalisations.

Des performances et autres statistiques qui font qu'il est tombé sous le charme de la légende du football allemand. "Il marque et fait marquer des buts. Il a une vitesse élevée et nous avons perdu Erling Haaland à la Bundesliga. Peut-être que nous allons perdre Robert Lewandowski et nous avons besoin des mêmes visages pour notre logo, pour notre marque en Bundesliga", a soutenu Lothar Matthäus.

"Nous serons très heureux quand il signera pour Bayern Munich parce que je suis un joueur d'unité. Je pense que c'est bon pour le football allemand", a-t-il conclu.

Progression du football africain

Par ailleurs, Lothar Matthäus est aussi revenu sur les progressions des équipes africaines dans les phases de finale de coupe du monde. "L'Afrique se rapproche de plus en plus du plus du haut niveau comme les équipes asiatiques aussi, grâce à l'expérience", a déclaré l'ancien capitaine de l'Allemagne vainqueur de la coupe du monde 1990. Selon lui, "les meilleurs joueurs jouent en Europe ou dans les meilleures ligues à travers le monde entier. Ils en profitent, comment nous en profitons dans la compétition de clubs. Les équipes nationales profitent de ces joueurs qui jouent dans les clubs par exemple dans la Premier Ligue. Ils viennent avec une nouvelle expérience dans les équipes nationales qui vont en profiter".

A noter que l'Égypte est le premier pays africain à avoir participé à la coupe du monde, en 1934. Il faudra attendre 36 ans pour revoir une équipe du continent en phase finale, avec la qualification du Maroc pour Mexique 1970. Mais jusque là aucune sélection africaine n'a réussi à atteindre le carré d'as. Le continent s'est contenté des quarts de finale en 1990 (Cameroun), 2002 (Sénégal) et 2010 (Ghana). C'est que dire que le Maroc, la Tunisie, le Cameroun, le Ghana et le Sénégal ont un gros challenge à relever au Qatar.