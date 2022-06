Ile Maurice: L'église Saint Sacrement de Cassis fête ses 150 ans

En ce jeudi 16 juin, l'Église catholique célèbre la Fête-Dieu et la fête du Saint Sacrement. C'est aussi la fête patronale de la paroisse du Saint Sacrement de Cassis qui célèbre ses 150 ans d'existence.

Le curé et la fabrique ont réuni la presse, hier, mercredi, à la salle paroissiale de Cassis pour parler des activités dans le cadre de cet anniversaire dont le thème est "Pou nou 150 an, Vini Nou Mars Ansam, Dan Fraternite, Vini Nou Mars Ansam". Tour à tour, le Père Jean-Marc Rakotoson, curé de la paroisse, le Frère Guylain Padiachy et Fabrique Clifford Duval ont pris la parole.

Ce jeudi, pour célébrer la paroisse, une première messe a été célébrée à 6h30 et une deuxième est prévue à 19 heures, alors que pendant toute la journée, le Saint Sacrement est exposé jusqu'à 18h30. Lors de cette conférence de presse les intervenants ont annoncé que des activités seront échelonnées à partir du mois de juin jusqu'à novembre. Les enfants, les hommes, les personnes âgées, les couples pourront y participer. Il sera aussi question de l'histoire de l'église de Cassis avec un célèbre curé qui bénit la chapelle de Notre-Dame de la Paix, nom à l'origine de l'église actuelle. Il s'agit du Père Jacques Désiré Laval.

Avec des activités qui réuniront les paroissiens, l'église veut s'offrir une deuxième jeunesse et accueillir encore plus de monde. Le calendrier d'activités aura aussi pour objectif de lever des fonds pour la rénovation de l'église. Les paroissiens, ainsi que la diaspora et les entreprises priveés seront appelés à contribuer.

Selon le livre de Monique Dinan A l'Ile Maurice en 1616 Une première messe, au départ c'est une chapelle, qui fut dédiée à Notre Dame de la Paix et bénite par le Père Laval. Elle a été construite entre 1851 et 1879 par des bienfaiteurs dont les Labauve d'Arifat. Avec l'épidémie de malaria, la famille déménage dans les Plaines Wilhems.

Cet édifice fut alors repris par les habitants en devenant "la cathédrale des pauvres". C'est en 1872 que Monseigneur WB Scarisbrick o.s.b érige Cassis en "Paroisse du Très Saint-Sacrement". Puis en 1924 on assiste à la bénédiction de la cloche de 670 kilos dédiée à Saint Joseph. Avec le passage du cyclone Carol en 1960, la paroisse abrite de nombreuses familles. En 1965, la bâtisse est abîmée par la chute de la cloche qui sera remplacée en 1967 par deux cloches bénites par le Mgr Daniel Liston. En 1972, une campagne pour lever des fonds est lancée par le Père Henri Souchon pour les 100 ans de la paroisse.

150 ans après, l'église veut être sauvée à nouveau pour garder ce bâtiment historique dans le cœur des habitants de la région.