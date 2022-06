Ile Maurice: Lallmatie - La pension de son enfant disparaît comme par enchantement de son compte bancaire

Une trentenaire de Brisée Verdière croyait faire une bonne affaire mais elle a été dupée. Durant le mois de mai, la jeune femme a reçu un message d'un pseudo-employé de banque l'invitant à faire une demande d'emprunt pour une somme allant jusqu'à Rs 100 000 qu'elle était censée recevoir immédiatement et qu'elle aurait dû rembourser par Rs 1 700 mensuelles.

Après une réflexion rapide, la mère de famille a accepté la proposition et le pseudo-employé de banque lui a indiqué qu'il allait constituer son dossier avant de la recontacter. Deux jours plus tard, elle a reçu un message du faux employé de banque, lui demandant son numéro de compte et son mot de passe pour l'application Juice, ainsi que son numéro de carte d'identité.

Le 30 mai, elle a décidé de consulter son compte à travers l'application Juice pour vérifier qu'elle a bien reçu le prêt. Et là, à sa stupéfaction, elle a constaté que la pension de Rs 1900 qu'elle percevait pour son enfant, a été transférée à son insu, le 26 mai, sur le compte d'une autre personne.Le lendemain, elle s'est rendue à la banque pour en avoir le cœur net. Sur place, on lui a appris qu'une personne a utilisé son application Juice pour faire le transfert de son compte au sien et que la personne qui l'avait contactée n'était pas un de leurs employés. Pensant malgré tout que le pseudo-employé de banque la recontacterait, la trentenaire a attendu un moment avant de porter plainte contre l'imposteur pourfraude électronique. Une enquête a été ouverte par la police de Lallmatie.