Egypte: Le pays tient à renforcer la coopération et les relations bilatérales avec la Lettonie

L'Égypte tient à renforcer la coopération et les relations bilatérales avec la Lettonie, et à poursuivre la coordination entre les deux pays en ce qui concerne les sujets politiques d'intérêt commun, a affirmé le président Abdel Fattah, lors de la réception du ministre des Affaires étrangères de Lettonie, Edgars Rinkēvičs.

De son côté, M. Rinkēvičs a affirmé que son pays tenait à promouvoir les aspects de coopération bilatérale avec l'Egypte, notamment à la lumière de son rôle axial au Moyen-Orient, en Méditerranée et au continent africain.

La rencontre a porté sur un certain nombre de dossiers concernant la coopération bilatérale, a dit le porte-parole de la présidence Bassam Rady.

M. Al-Sissi a salué l'activité d'un certain nombre d'entreprises lettones en Egypte, exprimant son aspiration à intensifier la coopération, notamment dans les domaines dans lesquels la Lettonie possède des expériences distinguées, comme les communications, les technologies de l'information, l'éducation et le tourisme.

La réunion a également abordé un certain nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun, et les défis auxquels sont confrontés les pays africains et européens, dont notamment l'immigration clandestine et le terrorisme, qui exigent une coordination et une action entre les deux parties pour parvenir à des solutions efficaces à ces défis.

Les développements de la crise russo-ukrainienne et ses répercussions négatives sur l'économie mondiale ont été au menu des discussions.