Ile Maurice: Arnaud Meunier - "Le trail contribue beaucoup à l'économie de l'île"

Une fois n'est pas coutume, le Trail de Rodrigues aura lieu le 19 juin. La douzième édition, reportée en novembre dernier pour raisons sanitaires, marquera la dernière d'une longue série sur les parcours auxquels étaient habitués les participants à ce rendez-vous devenu incontournable.

La treizième édition, le 6 novembre prochain, inaugurera une nouvelle ère avec au programme un Trail de Rodrigues revisité offrant notamment comme défi un tour de l'île complet dont le départ sera donné à minuit.

Comme le souligne le dicton, ce qui est différé n'est pas perdu. Il était important pour la Rod Trail Association (RTA) d'organiser coûte que coûte le 12e Trail de Rodrigues qui n'avait pu se tenir en novembre dernier en raison de la situation sanitaire, quitte à tenir deux éditions dans une même année, l'une en juin, l'autre en novembre ?

C'est exact. Nous avons voulu maintenir cette douzième édition pour la bonne et simple raison que nous tenons à ce que cette édition reste gravée dans l'histoire du trail. Nous avons aussi un engagement envers nos sponsors. Sans eux, pas de trail. Nous avons aussi un engagement envers les trailers qui se sont inscrits depuis l'année dernière.

Nous donnons aussi rendez-vous à tous ceux qui ne pourront pas venir en juin pour la 13e édition le 6 novembre prochain.

C'est la première fois depuis l'avènement du Trail de Rodrigues en 2010 qu'une édition était reportée. Même si la situation sanitaire l'exigeait, cette décision a-t-elle été facile à prendre ? A-t-elle fait l'unanimité au sein du comité directeur de la RTA ?

C'est une décision qui a été très dure à prendre. Cela nous a demandé beaucoup de réflexion en interne mais aussi avec les sponsors.

Ce report at-il eu des conséquences sur le calendrier d'activités de la RTA et sur les retombées touristiques et économiques associées au Trail de Rodrigues qui est devenu la vitrine de Rodrigues sur les plans régional et international ?

Bien sûr, nous avons dû revoir tout le calendrier des trails à Rodrigues pour 2022. Comme le trail contribue beaucoup à l'économie de l'île, c'est sûr, ce report a eu un impact pour les opérateurs touristiques. Mais avec deux éditions cette année, j'espère qu'ils vont se rattraper.

Longtemps épargnée par la Covid-19, Rodrigues a finalement été touchée en janvier dernier et a enregistré son premier cas de contamination locale. Comment est-ce que cette situation a impacté la vie des Rodriguais en général et celle des sportifs en particulier ?

Cela devait arriver un jour, nous attendions ce moment. Cela nous a bien touchés et très rapidement. Economiquement, on l'a bien ressenti. Surtout dans le domaine touristique : sur le plan de l'hébergement, de la location des voitures, de l'agriculture aussi. Dans quelques secteurs, nous avons dû trouver d'autres alternatives pour survivre.

Pour les trailers, ça a été dur pendant un moment mais il faut savoir que certains sports ne peuvent encore se pratiquer comme il se doit. Nous avons la chance d'être un sport de plein air.

Les trailers rodriguais sont généralement de retour dans les sentiers dès le 1er décembre. Ont-ils pu faire comme les années précédentes et préparé leur nouvelle saison malgré une situation sanitaire compliquée en raison des cas importés de Covid-19 ?

Ça été un peu compliqué pour les entraînements en salle mais pour les sorties sur les sentiers, c'était beaucoup plus simple.

La reprise des activités trail a finalement eu lieu le 6 février avec le Trail Sanpye. La ferveur est-elle la même au sein de la communauté des trailers ?

Nous avons observé un retour en force des trailers lors de cette épreuve. Ils attendaient cette reprise avec impatience.

Le nombre de participants est-il resté constant ? A-t-il augmenté ? Est-ce que le trail attire toujours autant ?

Sur les trois courses que nous avons organisées, depuis la reprise en février, le nombre est resté constant. Je souligne que nous avons eu de nouveaux trailers presque à chaque course. Nous avons eu aussi bon nombre de Mauriciens et d'étrangers en vacances qui sont venus participer aussi.

Les trailers rodriguais ont fait forte impression aux championnats de Maurice le 30 avril dernier. Est-ce à dire qu'ils seront redoutables sur leurs terres le 19 juin lors du 12e Trail de Rodrigues ?

Après leur performance aux championnats de Maurice, nous attendons beaucoup d'eux le 19 juin. Je suis sûr qu'ils vont bien faire.

"Le 75 km sera le nouveau bébé de la RTA en novembre prochain. C'est un tour de l'île complet qui débutera et prendra fin à la Réserve François-Leguat. Le départ sera donné à minuit."

L'invitation a-t-elle été étendue à nos voisins réunionnais et aux Européens ?

La 12e édition du Trail de Rodrigues est ouverte au monde entier. Nous allons avoir quelques Réunionnais sur le parcours, certains sont déjà dans l'île. Nous avons des Français inscrits mais je ne sais pas encore s'ils viennent pour la douzième ou la treizième édition.

Ou bien faut-il s'attendre à des duels entre coureurs mauriciens et rodriguais uniquement ?

Le duel dans certaines courses se fera sûrement entre Mauriciens et Rodriguais. Mais on ne sait jamais.

Comme vous le faisiez ressortir lors du point de presse de présentation en avril dernier, pour tous ceux qui ont connu le Trail de Rodrigues jusqu'ici, le rendez-vous du 19 juin est la dernière occasion qui leur est offerte d'effectuer les parcours qui ont été associés jusqu'ici à cet événement. C'est la fin d'un cycle de douze ans de découverte et de succès ?

La RodTrail Association modifie le parcours le plus souvent possible. Cette douzième édition marque le changement, voilà aussi une autre raison pour laquelle nous avons voulu tenir cette édition. Ce sera la dernière fois en effet que nous allons utiliser les quatre parcours associés jusqu'ici au Trail de Rodrigues. Pour la treizième édition, nous découvrirons d'autres endroits de l'île Rodrigues.

En novembre prochain, lors du 13e Trail de Rodrigues, les participants seront entraînés sur de nouveaux parcours. L'événement sera un 75 km, une cinquième course débutant à minuit...

Le 75 km sera le nouveau bébé de la RTA. C'est un tour de l'île complet qui débutera et prendra fin à la Réserve François-Leguat. Le départ sera donné à minuit.

Pourriez-vous lever un coin de voile sur ces nouveaux par- cours et ces nouvelles distances qui composeront désormais le Trail de Rodrigues ?

Les distances et les lieux de départ ne vont pas changer. Ce sont juste les lieux traversés, les sentiers qui vont changer. On pourra revoir certains tronçons des anciens parcours à certains endroits. Nous voulons aussi donner la chance aux coureurs de découvrir les sentiers dans le nord de l'île par exemple.

Le trail s'affirme plus que jamais comme la vitrine du sport et de l'art de vivre rodriguais...

Le Trail de Rodrigues est la vitrine de Rodrigues. Nous sommes connus et reconnus mondialement. Nous voulons que la treizième édition soit une des meilleures car nous avons comme objectif de faire venir le maximum de journalistes pour vendre notre destination. Nous avons aussi comme objectif de faire venir le maximum de trailers stars.

Demandez le programme !

L'annonce officielle de la tenue du 12e Trail de Rodrigues et la présentation de l'événement se feront lors d'un point de presse ce vendredi à 15 heures au Tekoma Boutique Hotel. Les paquetages seront remis aux participants le lendemain à l'Office du Tourisme de Rodrigues de 8 à 13 heures. C'est là également que se tiendra à la fin de cet exercice le briefing destiné aux trailers engagés sur 51 et 28 km. Une première car remise de paquetage et briefing étaient organisés jusqu'ici à Mon Plaisir.

Toutes les arrivées seront jugées à la Réserve des Tortues François-Leguat à Anse Quitor. Quant à la 13e édition du Trail de Rodrigues, elle aura lieu le 6 novembre 2022. Elle comprendra cinq épreuves.

Le programme

Vendredi 17 juin : Point de presse à 15h au Tekoma Boutique Hotel Samedi 18 juin : Remise des paquetages aux coureurs de 8h à 13h à l'Office du Tourisme de Rodrigues. Briefing à 13h avec les participants au 51 km et au 28 km à l'Office du Tourisme de Rodrigues. Dimanche 19 juin Départ du 51 km à 5h45 à Anse Ally Départ du 28 km à 7h à Pointe L'Herbe Départ du 16 km à 8h à Rivière Cocos Départ du 7 km à 9h à La Ferme Remise des prix à partir de 10h30

Portrait: Un ancien sportif au service du trail

Dans la vie, Arnaud Meunier, 41 ans, est "Operation Manager" à la Réserve François-Leguat. Il est aussi le vice-président de l'Association du tourisme réuni. "J'ai commencé ma carrière en 1998 à la Mauritian Wildlife Foundation où j'ai été en poste pendant huit ans. Depuis septembre 2005, je suis à la Réserve François-Leguat, toujours dans le domaine de la conservation, et aussi dans celui de l'éco-tourisme", confie-t-il.

Durant ses jeunes années, Arnaud Meunier a fait beaucoup de sport. Il a pratiqué le judo, l'athlétisme, le tennis et le basket-ball. "Depuis 2009, je suis tombé dans la marmite trail grâce à Philippe la Hausse et Yan de Maroussem. Je précise, toufefois, pas comme trailer mais comme responsable de l'organisation."

Cette belle aventure débute avec la venue de Philippe la Hausse de Lalouvière à Rodrigues et à la Réserve FrançoisLeguat et sa rencontre avec son directeur, Aurèle André. L'objectif était de lancer le trail à Rodrigues. Ainsi naissait le Trail de Rodrigues. "Comme je connaissais bien les sentiers, Aurèle m'a intégré dans l'organisation. Voilà comment je suis encore là aujourd'hui." Grâce à cette initiative, treize ans plus tard, le Trail de Rodrigues est devenu la vitrine de l'île et un des moteurs de son développe- ment touristique.