Maroc: AMSSNuR - Réunion de clôture du projet de coopération de l'UE/CE avec le pays

Rabat — L'Agence Marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaires et Radiologiques (AMSSNuR) a abrité, les 14 et 15 juin à Rabat, la réunion de clôture du projet de coopération avec l'Union Européenne/la Commission Européenne, visant à développer ses capacités humaines et organisationnelles et à renforcer le cadre réglementaire national de sûreté nucléaire et radiologique

D'un montant de 1,6 millions d'Euros financé par l'Union Européenne, ce projet de coopération a été initié en 2018 et couvre le volet réglementaire, le système de management d'AMSSNuR, les processus et les procédures, le développement de ses ressources humaines, le plan d'urgence nucléaire et radiologique, la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, les garanties nucléaires, la recherche des sources orphelines, les agréments et la communication avec le public, précise l'Agence dans un communiqué.

Au cours de cette réunion, AMSSNuR a présenté l'impact de ce projet de coopération sur ses activités et au niveau national, notamment en ce qui concerne la mise à niveau du cadre réglementaire de la sûreté nucléaire, la préparation et la conduite des interventions en cas de situation d'urgence nucléaire ou radiologique et l'information du public, souligne-t-on.