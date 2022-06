Maroc: Dialogue territorial pour l'élaboration des OPPAT, une dynamique régionale au service de développement

Rabat — L'organisation du dialogue territorial pour l'élaboration des orientations de la politique publique d'aménagement du territoire s'inscrit dans le cadre des transformations stratégiques que connaît le Royaume, notamment celles liées au renforcement de la décentralisation, à la mise en œuvre de la régionalisation avancée et à l'implantation des options du nouveau modèle de développement.

Pour cela, le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville organise, en partenariat avec le ministère de l'Intérieur et l'Association des région du Maroc des conférences territoriales à travers les régions du Royaume en vue de faire participer l'ensemble des acteurs concernés à l'élaboration des orientations de la politique publique d'aménagement du territoire.

Dans ce cadre, le ministère a organisé, jeudi à Rabat, la conférence territoriale de Rabat-Salé-Kénitra en présence des différents acteurs et des personnes éminentes de la région. Cette rencontre se veut une opportunité pour discuter et réfléchir collectivement et prospectivement sur les enjeux et la trajectoire du développement approprié.

S'exprimant à cette occasion, le vice-président de la région Aziz Hilali a souligné que parmi les principaux défis auxquels les acteurs locaux devront faire face figurent la réduction des inégalités socio-spatiales pour favoriser le développement durable, la qualification du monde rural en termes d'infrastructures et de promotion de l'économie locale et l'encouragement des activités et projets générateurs de revenus.

Il a insisté dans ce cadre sur le fait que la consolidation de l'économie régionale est indispensable pour réaliser le développement durable, à travers notamment le renforcement de l'attractivité de la région, l'amélioration du climat d'affaires, la promotion de l'emploi et l'amélioration des conditions de vie de la population.

L'organisation de ce dialogue territorial vise l'implication et la participation des acteurs territoriaux dans une démarche de réflexion collective et de co-construction d'une vision prospective, identifiant de nouvelles trajectoires de développement, tenant compte des spécificités et des aspirations régionales et capable de répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux, et ce dans le cadre d'une vision renouvelée de la politique de l'aménagement du territoire.

Une démarche qui ambitionne d'apporter une forte impulsion à l'intégration et la convergence des actions publiques territoriales et d'assurer une cohérence optimale entre les outils de la planification territoriale en vue d'accompagner le développement des régions.