Congo-Kinshasa: Journée de l'enfant africain - L'UNICEF lance la campagne " Bopeto na Kelasi "

A l'occasion de la journée de l'enfant africain célébrée chaque 16 juin, l'UNICEF a lancé la campagne "Bopeto na Kelasi" ou "Propreté à l'école". La cérémonie a eu pour cadre l'école Sainte Germaine de N'djili (Est de Kinshasa) en présence des plusieurs autorités civiles et les ambassadeurs de l'UNICEF pour les jeunes et cause climatique.

Cette campagne s'ouvre sous le thème national : "Parce que nous n'avons qu'une seule terre, je m'engage à la protéger avec mes condisciples à l'école."

Le jeune ambassadeur pour le climat auprès de l'UNICEF, Emmanuel Jidisa, a indiqué qu'une mauvaise gestion des déchets avait des graves conséquences sur la santé des enfants et sur l'environnement :

"Si rien n'est fait tous les efforts déployés par l'Afrique pour atteindre les objectifs de développement durable risque d'être compromis. L'UNICEF s'engage à aider les jeunes congolais à agir pour protéger leur avenir et leur planète."

Quant à Sylvie Sona de la cellule de communication de l'UNICEF, elle a insisté sur l'importance d'avoir un environnement sain pour les enfants à l'école :

"Ce projet est un projet des enfants ; fait par les enfants et pour les enfants : ainsi je demande au gouverneur de la ville de Kinshasa à nous accompagner, d'être le meilleur allié dans ce projet et de collaborer étroitement à sa réussite. A madame la commissaire générale en charge de l'environnement de nous accompagner à chacune des étapes de ce projet et au ministre de l'éducation de faciliter la mise en œuvre de ce projet et enfin à l'UNICEF de continuer d'appuyer ce projet afin de l'étendre dans toutes les provinces de la RDC".

La durée de cette campagne est de sept mois. Elle est partie d'une idée de deux enfants ambassadeurs climat de l'UNICEF : Emmanuel Jidisa et Ketsia Passu.