Afrique: Ituri - La CODECO a remis au gouverneur l'acte d'engagement de cessation des hostilités

Les leaders de la CODECO ont remis, mercredi 15 juin, au gouverneur de l'Ituri leur acte d'engagement de cessation des hostilités. Dans ce document, ils disent répondre à l'appel du chef de l'Etat d'adhérer au processus de paix. Ce groupe armé se dit également favorable au programme de DDRCS qui, selon ses leaders, doit être accéléré par le gouvernement.

" Nous sommes prêts à soutenir toute initiative du chef de l'Etat pour bâtir une paix durable dans notre province " a assuré le chargé de défense de cette milice, Desiré Londroma.

Cependant, il demande au gouvernement d'user des pressions diplomatiques sur les pays étrangers qui soutiennent la milice Zaïre pour que ce processus arrive à terme.

De son côté le gouverneur de l'Ituri, le général Johnny Luboya encourage les autres groupes armés à emboiter le pas à la CODECO.

" Ceux qui ne sont pas encore engagés, je les invite à suivre cette voix et surtout ne l'oublions pas, ça sera le plus beau cadeau que nous pourrons offrir à notre progéniture, à la jeunesse et au pays ", a-t-il conseillé.

Pour le coordonnateur de la société civile de l'Ituri, Dieudonné Lossa, l'acte posé par la CODECO marque le début du processus de pacification de l'Ituri :

" Le CODECO a fait un bon choix et nous l'encourageons dans ce sens-là. Il a écouté nos multiples appels et non seulement CODECO, la fois passée c'était le FPIC. Et nous croyons que c'est ça le début du processus de pacification de l'Ituri que nous recherchons ".

La CODECO est le troisième groupe armé à s'engager pour la paix en Ituri, après la FRPI en février 2020 et le FPIC le 30 mai dernier.