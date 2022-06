Maroc: La RADEEJ célèbre la Journée mondiale de l'environnement et la Journée mondiale des océans avec une opération de nettoyage de la plage d'El Jadida

El Jadida — La Régie Autonome Intercommunale de Distribution d'Eau, d'Electricité et de gestion d'assainissement liquide des provinces d'El Jadida et de Sidi Bennour (RADEEJ) a organisé, le 5 juin à la plage d'El Jadida, une journée de sensibilisation au profit des enfants sous le thème "La propreté des plages, une responsabilité de tous", à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement et de la Journée mondiale des océans, célébrées respectivement les 5 et 8 juin de chaque année.

Cette journée de sensibilisation a été marquée par la participation efficace des membres de plusieurs divisions et services de la Régie, indique un communiqué de la RADEEJ, précisant que cette initiative a été hautement appréciée par les enfants participants qui ont bénéficié de conseils et d'informations sur l'environnement et les moyens de le protéger.

Ces enfants ont également pris part à une opération de collecte des déchets, qui ont été ensuite déposés dans des sacs en plastique spécifiques, avant d'être transportés par les employés de la RADEEJ à la décharge municipale, relève la même source.

Selon le communiqué, cette initiative vise notamment à renforcer la prise de conscience quant à l'importance de la protection de l'environnement et de la préservation du milieu marin et des plages de la pollution par le plastique.

Dans le cadre de son interaction positive avec les autorités et les organisations de la société civile, la RADEEJ affirme son engagement à organiser prochainement des rencontres et des journées de sensibilisation sur la protection de l'environnement dans les villes et communes relevant de sa zone d'action.