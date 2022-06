Maroc: M. Akhannouch s'entretient à Rabat avec le chef de la diplomatie saoudienne

Rabat — Le Chef de gouvernement M. Aziz Akhannouch a reçu, jeudi à Rabat, SA le prince Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saoud, ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, qui effectue une visite de travail au Maroc.

Cette rencontre a été l'occasion de réaffirmer l'excellence des relations de coopération entre les deux pays, qui bénéficient de la Haute sollicitude de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, et de son frère, le Serviteur des Lieux Saints le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud, rapporte un communiqué du département du Chef de gouvernement.

Au début de la rencontre, le Chef de gouvernement a salué la constance de la position saoudienne, qui apporte en permanence son soutien à l'intégrité territoriale du Maroc, a indiqué la même source.

Les deux parties ont ensuite évoqué l'importance de la tenue d'une nouvelle session de la Haute Commission mixte maroco-saoudienne, principal mécanisme de coopération entre les deux pays, événement qui "constitue un pas important pour la dynamisation et l'intensification de la coopération bilatérale, en droite ligne de la volonté sincère et partagée des deux pays et des opportunités offertes par leurs économies respectives", selon le communiqué.

Les deux parties ont également évoqué les perspectives de coopération économique et d'encouragement des initiatives d'investissement, soulignant l'importance de renforcer l'implication des acteurs économiques et des hommes d'affaires des deux pays dans cette dynamique, ce qui ouvrira des horizons nouveaux et prometteurs pour renforcer, développer et élargir le cadre de coopération bilatérale entre les deux royaumes, d'après la même source.