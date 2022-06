Maroc: Les relations maroco-saoudiennes ont pour socle les liens d'amitié et de solidarité constante (M. Bourita)

Rabat — Le Royaume du Maroc et le Royaume d'Arabie Saoudite sont liés par une relation distinguée, ayant pour socle les liens d'amitié et de solidarité constante ainsi que l'ambition des dirigeants des deux pays de hisser cette relation au plus haut niveau, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

Lors d'un point de presse conjoint avec son homologue saoudien, Son Altesse le Prince Faisal bin Farhan Al Saoud, à l'issue de leurs entretiens avant l'ouverture des travaux de la 13è session de la Commission mixte maroco-saoudienne présidée par les deux ministres, M. Bourita a affirmé que les relations entre les deux pays sont "sans inégalées au niveau des relations extérieures du Maroc".

Il a noté que les entretiens qu'il a eus avec son homologue saoudien ont été l'occasion d'aborder les questions bilatérales et régionales marquées par "une convergence absolue de nos orientations et de nos visions, basées sur les orientations des dirigeants des deux pays et la solidarité manifeste entre nos deux Royaumes".

Et d'ajouter que ces entretiens ont été également l'occasion d'assurer Son Altesse le Prince Faisal bin Farhan de la solidarité absolue du Maroc avec la sécurité et la stabilité du Royaume d'Arabie Saoudite, sa condamnation de tout ce qui pourrait porter atteinte à cette sécurité et à cette stabilité, ainsi que son soutien à toutes les mesures prises par l'Arabie Saoudite pour garantir la protection de son territoire et la sûreté de ses citoyens.

"La solidarité du Maroc, comme l'a souligné SM le Roi Mohammed VI, est une solidarité agissante, en se tenant aux côtés du Royaume d'Arabie Saoudite dans toutes les mesures qu'il met en place à ce sujet", a-t-il poursuivi.

M. Bourita a, en outre, exprimé les marques de remerciements et de gratitude au Royaume d'Arabie Saoudite pour ses positions fermes relatives au dossier du Sahara marocain et les questions concernant les intérêts supérieurs du Royaume du Maroc.

Il a noté que ces positions ont toujours été des "positions inébranlables et claires exprimées à tous les niveaux : au niveau des dirigeants lors des réunions du Conseil de Coopération du Golfe, et à votre niveau, Votre Altesse, à plusieurs reprises, dont la dernière en date à Marrakech le mois dernier, et aujourd'hui nous les constatons à Genève et à New York. Il s'agit d'une position immuable et d'une orientation claire pour toute la diplomatie saoudienne".

Il a aussi souligné que sa rencontre avec son homologue saoudien a été l'occasion d'évoquer les questions régionales et la manière de coordonner les positions à leur sujet, sur la base de la convergence des intérêts et des points de vue des deux pays, qu'il s'agisse des questions liées à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient ou des questions internationales, relevant l'existence d'"une coordination totale, d'une concertation permanente et d'une action coordonnée entre nous et entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays".

M. Bourita a également relevé l'existence de possibilités sur le plan diplomatique, en œuvrant de concert dans le cadre d'initiatives conjointes au sein des organisations arabes, islamiques et internationales, précisant que "le Maroc et l'Arabie Saoudite jouissent d'une crédibilité et d'une présence dans ces organisations".

"Nous pouvons travailler dans le cadre d'initiatives conjointes sur nombre de questions telles que la sécurité alimentaire et le développement en Afrique entre autres", a-t-il dit.

Il a affirmé que cette rencontre a été aussi l'occasion de réaffirmer, sur Instructions de SM le Roi, le soutien du Maroc à toutes les candidatures du Royaume d'Arabie Saoudite, rappelant les communiqués du Cabinet Royal qui ont réaffirmé le soutien à la candidature du Royaume d'Arabie Saoudite pour accueillir l'Exposition universelle "Expo 2030", ainsi que pour abriter les sièges de certaines organisations régionales et internationales.

S'agissant de la 13è session de la Commission mixte maroco-saoudienne, tenue ce jeudi et qui coïncide avec le 66è anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et le Royaume d'Arabie Saoudite, M. Bourita a soutenu qu'elle représente une opportunité pour passer en revue toutes les questions intéressant les relations entre les deux pays et examiner les moyens de développer et de promouvoir la coopération fructueuse bilatérale, à même d'atteindre des niveaux supérieurs conformément à l'ambition des dirigeants des deux pays.

Cette session, a-t-il enchaîné, est l'occasion d'étoffer le cadre juridique régissant les relations bilatérales par la signature et la préparation de conventions et de mémorandums d'entente, de s'ouvrir à de nouveaux domaines de coopération, tels que l'économie verte et la digitalisation, et d'intensifier les efforts sur les plans des investissements, de l'économie et du commerce.

Après avoir rappelé que la commission mixte ne s'était pas réunie depuis neuf années, le ministre a indiqué que sa tenue se veut l'occasion de réactiver ce mécanisme important des relations bilatérales, qui assume un double rôle : préparer, d'une part, les grandes échéances au niveau des directions des deux pays, et assurer, d'autre part, le suivi et la mise en œuvre des décisions des réunions au sommet entre les dirigeants des deux pays.

Et M. Bourita de conclure que la réactivation de ce mécanisme "nous offre aujourd'hui l'occasion d'enrichir le volet juridique et de parler de la coopération sectorielle, de renforcer l'intégration de nouveaux acteurs dans les relations bilatérales (secteur privé, investisseurs et autres opérateurs)", estimant que "les aspects humanitaires de cette relation sont très importants et doivent être toujours renforcés".