Afrique de l'Est: Quelles conséquences économiques après la suspension des accords entre Kinshasa et Kigali?

En RDC, le Conseil supérieur de la défense a suspendu tous les accords et pré-accords signés avec le Rwanda car Kinshasa accuse Kigali de soutenir le mouvement rebelle M23. Cette suspension concerne aussi l'économie. Quelles peuvent être les répercussions ?

Il y a près d'un an, le 25 juin 2021, les présidents congolais et rwandais signaient en grandes pompes à Rubavu trois accords économiques destinés à renforcer les liens commerciaux entre leurs deux pays. Un an après, ces textes vont faire les frais de la suspension de tous les accords, annoncée mercredi soir 15 juin au terme d'une réunion du Conseil supérieur de la défense de RDC.

Si, comme le confie un haut responsable congolais, l'évaluation de cette suspension est encore en cours, on sait que ces accords dessinaient un cadre commun de promotion des investissements, instauraient un accord de non double-imposition, et surtout avaient mis en place une coopération dans le domaine de l'exploitation aurifère. Un expert du secteur minier estime que cette exploitation commune risque de s'arrêter le temps que les problèmes entre les deux pays soient réglés.

L'effet le plus visible de la tension entre les deux pays est survenu il y a trois semaines, lorsque la RDC a interdit à Rwandair, la compagnie rwandaise, d'opérer sur son territoire. En revanche, pour l'heure, la frontière au niveau de Goma reste ouverte. Il est vrai que les flux d'hommes et de marchandises y sont très importants, voire vitaux pour l'approvisionnement des grandes villes de l'est du Congo.

- L'opposant Martin Fayulu demande la rupture des relations diplomatiques avec le Rwand

Les autorités congolaises accusent le Rwanda de soutenir les rebelles du M23. Martin Fayulu à la tête de la coalition d'opposition Lamuka endosse ces charges, mais accuse le président Félix Tshisekedi " d'incompétence et de leadership faible " ayant plongé le pays " dans l'abîme ". L'opposant, qui qualifie toujours l'actuel régime d'illégitime, appelle à l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda dans le pays.

Monsieur Félix Tshisekedi a signé avec une légèreté déconcertante des accords secrets avec les pays voisins de l'Est. Il est allé jusqu'à sous-traiter la sécurité de notre pays au Rwanda et en Ouganda particulièrement. Monsieur Félix Tshisekedi a inutilement provoqué une compétition entre les pays d'Afrique de l'Est sur la RDC. Prenons nos responsabilités devant le peuple congolais. Nous demandons la rupture immédiate des relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda, et la levée de l'état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri. À la CIRGL [Conférence internationale sur la région des Grands Lacs], nous demandons de poursuivre ses efforts de médiation dans le sens de ramener la paix dans la région.