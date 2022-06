Cote d'Ivoire: Côte-d'Ivoire - Deux milliards d'euros supplémentaires du Centre mondial pour l'adaptation

Le Centre mondial pour l'adaptation a signé aujourd'hui, un protocole d'accord avec le Ministère de l'Économie et des Finances de la République de Côte d'Ivoire afin de renforcer et d'augmenter la part des investissements d'adaptation et de résilience financés par le prochain programme d'obligations durables du pays, doté de 2 milliards d'euros.

Selon un communiqué de presse, la Contribution déterminée au niveau national (Cdn) de la Côte d'Ivoire a identifié 11 secteurs vulnérables au changement climatique et a estimé le coût total de la mise en œuvre des mesures d'adaptation à 1,76 milliards de dollars.

Selon la même source, le Gca soutiendra la République de Côte d'Ivoire dans l'identification des projets ESG, en mettant l'accent sur les projets liés au changement climatique et à l'adaptation, à travers une intervention en deux phases. Dans l'immédiat, l'assistance technique de la Gca portera sur l'examen du budget et l'identification des dépenses budgétaires éligibles, conformément au cadre de l'ESG ivoirien. Promouvoir à moyen et long terme, la mise en œuvre de processus et d'outils.

Dans son allocution à l'occasion de la signature du protocole d'accord, Patrick Verkooijen, Pdg du Centre mondial pour l'adaptation, a déclaré : "Grâce à ce travail, le Gca soutiendra le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour mettre à l'échelle l'adaptation et la résilience en s'appuyant sur la crédibilité, la portée, la dynamique et la fluidité que le marché des obligations vertes a atteint au cours des dix dernières années. Nous espérons que, grâce à notre Programme d'Accélération de l'Adaptation en Afrique, d'autres pays du continent suivront l'exemple de la Côte d'Ivoire afin que les financements soient en place pour mettre en œuvre les mesures d'adaptation nécessaires afin d'assurer l'avenir des vies et des moyens de subsistance des populations sur tout le continent ".

"Notre objectif en émettant les toutes premières obligations souveraines durables est conforme à l'engagement en matière de politique climatique de Son Excellence, le Président Alassane Ouattara, d'accélérer des actions audacieuses sur les financements verts et les projets de résilience. Les dépenses publiques ne peuvent à elles seules combler le déficit de financement des mesures d'adaptation. Les investissements du secteur privé doivent donc évoluer en même temps que les investissements publics pour compléter les ressources limitées. Nous saluons vivement le soutien du Centre mondial pour l'Adaptation, qui fournira une assistance technique et un renforcement des capacités pour effectuer un examen des dépenses publiques et du cadre institutionnel en faveur du climat, afin de déterminer les actifs d'adaptation ", a ajouté Adama Coulibaly, ministre de l'Economie et des Finances.

Le Centre mondial pour l'adaptation (Gca) est une organisation internationale, travaillant comme courtier en solutions pour accélérer l'action et le soutien aux solutions d'adaptation, de l'international au local, en partenariat avec les secteurs public et privé. Créé en 2018, le Gca opère depuis son siège situé à Rotterdam, aux Pays-Bas, dans le plus grand bureau flottant du monde. Le GCA dispose d'un réseau mondial de bureaux régionaux à Abidjan (en Côte d'Ivoire), à Dhaka (au Bangladesh) et à Pékin (en Chine).