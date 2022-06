Cote d'Ivoire: BRVM - Le marché enregistre plus de 1,5 milliard FCFA de transactions ce jeudi 16 juin 2022

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré au terme de la séance de cotation de ce jeudi 16 juin 2022 plus de 1,5 milliard de FCFA de transactions.

La valeur totale de ces transactions s'est élevée à 1,537 milliard de FCFA contre 447,479 millions de FCFA le mercredi 15 juin 2022.

Au niveau de la capitalisation boursière du marché des actions, on note une augmentation de 24,818 milliards de FCFA, passant de 6289,387 milliards de FCFA la veille à 6314,205 milliards de FCFA précédemment.

Celle des obligations est, par contre en baisse de 20,27 milliards de FCFA à 7799,579 milliards de FCFA contre 7819,849 milliards de FCFA le 15 juin.

Les indices ont quitté la zone rouge et sont au vert. L'indice BRVM Composite a ainsi gagné 0,40% à 209,76 points contre 208,93 points précédemment. Quant à l'indice BRVM 10, il a aussi gagné 0,66% à 161,99 points contre 160,93 points la veille.

Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 6,13% à 865 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 4,85% à 1 080 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (plus 4,17% à 15 000 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (plus 3,34% à 6 350 FCFA) et Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 2,42% à 845 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (moins 5,52% à 1 370 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 4,21% à 910 FCFA), BOA Mali (moins 2,60% à 1 310 FCFA), ONATEL Burkina Faso (moins 2,50% à 3 900 FCFA) et Filtisac Côte d'Ivoire (moins 2,26% à 1 300 FCFA).