Afrique: Dom Tom Cup 2022 - Madagascar évoluera dans le groupe B

La liste des joueurs malgaches sélectionnés pour le tournoi est très attendue.

Après deux éditions annulées, le tournoi de football " Dom Tom Cup " revient pour sa dixième édition cette année. Le rendez-vous est donné les 25 et 26 juin prochains au Complexe Léo-Lagrange à Bonneuil sur Marne avec 12 équipes participantes.Organisés par les associations RISI et Tropical Club, le tournoi de football francilien verra s'affronter 12 équipes en provenance des départements et territoires d'outremer en plus des îles du Cap-Vert, des Comores, de Haïti et de Madagascar, comme invités.

Créé par Rosan Royan, président de l'association R.I.S.I, ce tournoi donnera l'occasion aux joueurs les plus talentueux de se mettre en valeur. C'est une opportunité pour les recruteurs entre autres les observateurs des clubs et des agents de joueurs de découvrir quelques pépites. Les 12 sélections en découdront pendant ces deux jours pour cette édition anniversaire au Complexe Léo-Lagrange à Bonneuil sur Marne. Il s'agit du Cap-Vert, des Comores, de Guadeloupe, de la Guyane, de Haïti, de l'Ile-de-France, de Madagascar, de Marie-Galante, de la Martinique, de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie et de la Réunion.

Cette année, l'Inde est le pays invité d'honneur. Le tirage au sort avec la répartition des groupes s'est déroulé dans l'hémicycle du Conseil régional d'Ile-de-France, mercredi dernier. Madagascar évoluera dans le groupe B aux côtés de la sélection Ile de France, Martinique et l'équipe de RISI Outremer. La Grande Ile a remporté à deux reprises le tournoi en 2013 et 2014 et a échoué en 2019 en finale contre la sélection Ile de France à la séance de tirs-au-but.

Des joueurs des Barea ont joué dans ce tournoi auparavant pour ne citer que Tovo, Nomena, Faneva Ima, Toavina dit Deba Kely, Lalaina Nomenjanahary dit Bolida et Ibrahim Dabo. La liste des joueurs malgaches engagés pour le tournoi est très attendue. Les phases de groupe se joueront le samedi 25 juin et la phase finale est programmée pour le dimanche 26 juin.

Les Groupes

Groupe A

Cap-Vert

Guyane

La Réunion

Mayotte

Groupe B

L'île de France

Martinique

Madagascar

RISI Outre-mer

Groupe C

Nouvelles Calédonie

Guadeloupe

Comores