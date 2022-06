Madagascar: Microfinance - Naissance de la NIM

Le secteur de la microfinance s'étoffe. La Nouvelle Institution de Microfinance (NIM) fait son entrée dans le paysage financier de Madagascar. Institution de microfinance 100% malgache, la NIM offre tous les produits de dépôt et de crédit.

En matière de dépôt, elle propose des services d'épargne notamment les dépôts à vue, les dépôts à terme et les plans d'épargne. En matière de crédit, la NIM fait preuve d'innovation en proposant des produitsspécifiques non encore vulgarisés à Madagascar. Il s'agit, en l'occurrence, du financement des chaînes de valeur dans le contexte d'une agriculture contractuelle.

Cela concernera les filières riz hybride, maïs et haricot blanc et se fera en partenariat avec la STOI qui assurera la fourniture des intrants, l'accompagnement technique ainsi que l'achat des produits des paysans producteurs à l'issue de la récolte. La NIM interviendra également dans le financement des habitats sociaux en partenariat avec les entités publiques et privées.

Ses interventions couvriront les secteurs agricoles, l'élevage, le commerce et l'artisanat. La NIM s'est fixée comme mission " le développement du niveau de vie de sa population cible en offrant des produits financiers innovants, adaptés et compétitifs ". Pour réaliser cette mission, la NIM procédera à l'ouverture de ses premières agences à Antananarivo (à Andavamamba) et à Fianarantsoa au début de la semaine prochaine. Avant la fin de l'année, 14 autres agences seront ouvertes dans plusieurs régions. Le programme est d'implanter 41 agences sur 5 ans.