Madagascar: Gouvernement - Fin du premier trimestre ce jour

3 mois après leur nomination, les ministres ne sont plus des ... bébés.

17 mars 2022 - 17 juin 2022. Le gouvernement issu du dernier remaniement a trois mois aujourd'hui. C'est la fin du premier trimestre pour la classe gouvernementale composée de 30 membres dont 9 femmes. La dernière arrivée est la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Marie-Orléa Vina. Elle a fait son entrée dans le gouvernement en même temps que Richard Randriamandrato et Fidiniavo Ravokatra qui ont effectué leur " come back " mais pas dans leurs anciens départements. Le premier a atterri à Anosy et le second, à Ambohijatovo Ambony.

Changement de portefeuilles. Tinoka Roberto et Pierre Holder Ramaholimasy ont également fait l'objet de changement de portefeuilles. L'un a succédé à son... successeur Place Goulette, et l'autre a quitté l'immeuble Patte d'Eléphant pour emménager au ministère de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers devenu vacant après la décision du " Malagasy Miara-Miainga " de Hajo Andrianainarivelo de ne plus faire partie du gouvernement.

Retour du président. Les vrais nouveaux de la classe sont François Rakotozafy (Justice) ; Justin Tokely (Intérieur et Décentralisation) ; et Rolland Ranjatoelina (Transports et Météorologie). Ce dernier se trouve depuis quelques jours dans une zone de turbulence avec ses démêlés avec l'ex-vice PCA d'Air Madagascar, Rinah Rakotomanga quoique les deux parties semblent avoir calmé le jeu depuis le retour au pays du président de la République qui aurait pesé dans ce sens. Ce qui serait pour quelque chose dans la défection de son ancien Directeur de la Communication prévu d'être " L'invité du jour " d'une station télévisée dans la soirée du mardi 14 juin.

Contrat-programme. Le retour du chef de l'Etat influera également sur les membres du gouvernement dont les performances pourraient être en partie notées sur la base de ce premier trimestre. En l'espace de trois mois, le locataire d'Iavoloha a déjà une idée de ce qu'ils ont fait ou n'ont pas fait par rapport à leur contrat-programme. Après avoir assisté à la cérémonie de graduation de son fils, le président Andry Rajoelina n'attendra pas forcément la fin du premier semestre prévu le 17 septembre prochain pour écarter les mauvais élèves du 5ème gouvernement dirigé par le Premier ministre Christian Ntsay qui a entamé le 4 juin dernier son 4ème hiver à Mahazoarivo où il garde la tête froide.