Madagascar: " L'homme et l'œuvre - Hommage à David Jaomaoro " - Une conférence enrichissante

Il avait les yeux mouillés

En le regardant poursuivre son intervention, on aperçoit qu'il connaît très bien le personnage. C'était son ami, son " olo-be ", son grand frère, son confident, son mentor. David Jaomanoro était pour lui un homme de lettres qui a rehaussé le blason de la région Diana, l'ex province d'Antsiranana, voire de la Grande île toute entière.

" Souvent, aussi tout le temps, toujours, il offre sans un filtre de l'authenticité, parfois qui fait rêver, parfois qui fait pleurer, qui révolte, ou uni. Il est celui qui fait pendant toutes ses nuits blanches, et arrivé en goût un parfum d'espérance, ces mots sont marmonnés, griffonnés, réfléchis, étudiés, et parfois, l'auteur est malgré lui un oiseau de triste sort.

Il est celui là, qui sépare ou bien réconcilie... . Il doit dépasser les pages où ses écrits sont couchés pour traverser les années en passant par le cœur. Il est la bouche des muets, l'œil des aveugles, il est l'oreille des sourds, le député sans siège, qui représente le peuple, car il n'a pas besoin de vote pour parler en leur nom ", tels sont les dires de Cerveau Kotoson, lors de la conférence, hommage à l'auteur David Jaomanoro, à la Maison de la Communication et de la Culture Banja, Ambohimitsinjo Antsiranana, mercredi 15 juin dernier.

Chorégraphe de qualité, écrivain hors pair, journaliste et militant culturel, il a livré une conférence " L'homme et l'œuvre, hommage à David Jaomanoro ". Cerveau kotoson, non seulement il raconte les 17 années d'amitié, mais il analyse aussi les œuvres de ce grand auteur. Ils se comportaient comme père-fils. L'héritage a été légué par l'intervenant. La plume, l'idéologie, la vision sont transmises d'une manière fluide.

En fait, " David Jaomanoro est un écrivain qui écrit en français, mais qui a la pensée malgache ". Il dit tout cuit ce que le monde pense tout cuit. Tantôt par vague de douceur attentive, tantôt par une violence acharnée, l'auteur atteint ses lecteurs d'une manière dubitative. En réalité, il excelle dans le milieu des hauts échanges, ou des idées. Il a un goût de justice chevillé au corps. Il sait ajuster ses propos aux circonstances et aux personnes dosées avec une subtilité innée.

L'écrivain du Sud-Ouest de l'océan Indien

Le festival " franco jeune ", dans le but de promouvoir le jeune littéraire à extérioriser leur talent, est fédérateur. L'organisateur a rassemblé les pays riverains de l'océan Indien. Mozambique, Tanzanie, Zanzibar, Comores, Madagascar, Seychelles, tous étaient réunis par un seul homme et une seule langue bien que certains de ces pays soient lusophones et anglophones. Par ailleurs, hormis l'océan Indien qui réunit ces pays, ils ont également un point de jonction : des us et coutumes similaires. Dès lors, l'idéologie Jaomanoro surpasse la frontière malgache et enjambe le canal de Mozambique. Ce n'est pas par hasard si le nom d'une salle de la Bibliothèque nationale d'Antananarivo porte son nom. David Jaomanoro est celui qui a consacré sa vie à la littérature.