Afrique de l'Est: Est de la RDC - Martin Fayulu exige le dévoilement des accords signés avec le Rwanda

Le leader de Lamuka n'entend pas se contenter de la simple suspension des accords décidée par le gouvernement. Au cours d'un face-à-face avec la presse à Kinshasa, le 16 juin, le président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement (Ecidé), Martin Fayulu Madidi, a exigé au gouvernement de dévoiler les accords signés entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda. Il s'intéresse au contenu des accords et n'entend pas se contenter du simple fait de leur suspension.

Martin Fayulu a dénoncé la signature " avec une légèreté déconcertante, des accords secrets avec les pays voisins de l'Est, au détriment du Congo et de son peuple ". Il a déploré la sous-traitance de la sécurité de la RDC au Rwanda et à l'Ouganda particulièrement. " L'invitation de la police rwandaise à se déployer à Goma, rejetée par la population en est une preuve ", a-t-il ajouté.

La réaction de Fayulu fait suite à la décision du gouvernement congolais de suspendre tous les accords et pré-accords signés avec l'État rwandais. Il s'agit, entre autres, du protocole de coopération entre la société aurifère du Kivu et du Maniema (Sakima SA) et la société rwandaise Dither LTD qui autorisait que l'or extrait par Sakima soit raffiné au Rwanda. D'autres accords sont en rapport avec l'exploitation commune des minerais de la RDC qui s'étendent sur une superficie d'un million d'hectares auxquels s'ajoutent ceux signés dans les secteurs de l'énergie, des télécommunications et de la sécurité.

Le leader de Lamuka a, par ailleurs, noté que les motivations du Rwanda dans la guerre imposée à la RDC via le M23 est de maintenir le pays de Patrice-Emery Lumumba dans une situation d'insécurité permanente pour l'affaiblir. La démarche de Kigali, a-t-il affirmé, s'inscrit dans la logique de la balkanisation de la RDC. Elle consiste notamment à piller les ressources naturelles du pays et à transplanter la population étrangère sur son territoire.