Congo-Brazzaville: Concours " Une heure de rire " - Le duo révélation de Pointe-Noire remporte la première édition

La première édition du méga concours d'humour dénommé " Une heure de rire " a été remportée, le 4 juin, par le duo révélation de la ville de Pointe-Noire, composé des artistes Joel Pride Matoko Ndoungui, alias Mister Pride, et d'Exaucée Mboko, alias Exaucée Queen. Joel Pride Matoko Ndoungui et Exaucée Mboko ont reçu la cagnotte de 600 000 FCFA accompagnée d'un bon d'achat de 50 000 FCFA. Le deuxième et le troisième prix, respectivement remportés par les artistes Yann Mounouata et Hemerson Mesmy Mouanda, étaient constitués d'un chèque de 400 000 et 250000 FCFA avec un bon d'achat de 50 000 FCFA chacun.

L'humoriste Mister Pride a témoigné toute sa reconnaissance à l'organisatrice de la compétition, l'association " Heure du rire ". Il s'est dit heureux d'avoir reçu ce prix et a reconnu l'avoir obtenu grâce à l'implication indéfectible de sa consœur de scène, Exaucée Queen. " Cette récompense est le fruit d'un travail acharné. On n'y croyait pas du tout. Tout le mérite revient à Dieu. Nous n'allons pas nous arrêter à ce niveau. Nous espérons continuer à travailler pour faire connaître notre talent à l'échelle internationale ", a-t-il poursuivi.

Vingt participants au départ, sept artistes seulement ont pris par à la finale de ce festival du rire. Il s'agit notamment de Hermerson Mouanga, Rose digital, Yann Mounouata, le duo révélation, Alassane Wattara et Coufiche le Chinois. Il y avait au total deux femmes et cinq hommes, dont deux Pontenegrins et cinq Brazzavillois.

Le directeur du concours, Bioko, a tenu à remercier l'ensemble des partenaires qui ont apporté tant soit peu leur assistance multiforme et diverse. Il a tenu à préciser que cette compétition d'humour a été financièrement soutenue par les membres de l'association " Heure du rire ". Signalons que toute la compétition a été musicalement animée par le jeune rapper congolais Fred Diangoma, alias By Larime.