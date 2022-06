Congo-Kinshasa: Média - Jérémie Kabamba, le cerveau derrière Strong2Kin Moov

Lancé en 2018 à travers une page Facebook, Strong2Kin Moov est un média en ligne spécialisé dans la promotion de la culture congolaise. A sa tête, Jérémie Kabamba dont le rêve de voir ce média garder le cap est son principal leitmotiv. C'est un pari fou qu'a pu relever Jérémie Kabamba dont la boîte Strong2Kin Moov totalise aujourd'hui quatre ans d'existence. En effet, au début de cette aventure, ce n'est à peine qu'une page Facebook qui sert à faire la promotion des artistes de la République démocratique du Congo (RDC) et de sa culture. Et son promoteur n'avait même pas un endroit où travailler.

C'est dans les locaux d'un ami graphiste qu'il y passait son temps en vue de profiter du confort des lieux et solliciter quelques conceptions visuelles pour son média. A défaut du local de son ami, ce furent les restaurants qui lui servaient de bureau pour bosser un peu plus aisément. Avec à l'époque Facebook comme réseau social plébiscité pour communiquer avec ses proches en RDC, plusieurs médias à l'instar de Strong2Kin Moov se trouvent une cible à informer sur divers sujets. Misant sur la culture, petit à petit le média voit sa côte grimper au point de créer, quelques mois plutard, une page sur Instagram, l'autre branche de Facebook.

Et, toujours dans la même année, une chaîne YouTube, puis un compte professionnel sur Twitter. Tout cela dans le but d'élargir la communauté. Une diversité de canaux de diffusion qui a permis à Strong2Kin Moov de se positionner comme l'un des médias congolais qui met en lumière la culture congolaise. Sur ses différents comptes, on y retrouve essentiellement l'actualité musicale, puis du people, un peu de football et des annonces. Un contenu qui cible avant tout les jeunes.

Des mois plus tard, Jérémie fait un prolongement de son média avec la création d'un site web. " L'idée était de créer une identité originale en offrant à notre public des contenus de haut niveau, tels des dossiers, portraits, interviews, reportages. Nous avons renforcé le côté éditorial avec une équipe qui comprend des rédacteurs aptes et qui ont une connaissance musicale, sportive, événementielle... Strong2kinmoov.com, est un site web purement jeune ", a-t-il fait savoir.

En mars 2020, suite à la pandémie de covid-19 qui secoue le monde avec de grandes répercussions, notamment sur le secteur de la culture, Jérémie Kabamba décide de lancer une page TikTok de Strong2Kin Moov afin de poster quelques vidéos gags qui pourront égayer les internautes durant cette période. Une fois de plus, pari réussi.

En juillet 2021, Strong Music LTD voit le jour. Une branche de production permettant de propulser la carrière de jeunes artistes. A ce jour, K2 Shab's et Exauss Feeling ont déjà signé avec la maison, ainsi que Le Petit Fally avec lequel la firme a collaboré pour un single. " Les médias naissent au jour le jour. Nous essayons de faire de notre mieux pour se démarquer, garder le cap ainsi que notre originalité. Il y a aussi de la concurrence loyale qui est dans le paysage médiatique. Du coup, nous devons innover du jour le jour ", estime Jérémie Kabamba.

Des chiffres encourageants

Au regard de son dernier bilan, Strong2Kin Moov compte à ce jour plus de 140 000 visiteurs fidèles sur son site web ; 243 595 abonnés sur Facebook ; 211 000 followers sur Instagram ; 59 000 abonnés sur TikTok ; une communauté de plus de 2 701 followers sur Twitter ; et enfin plus de 16 000 abonnés et plus de 1 771300 de vues sur sa chaîne YouTube.

" Pour être honnête, je suis très surpris, mais je me dis toujours que ce n'est ne pas assez et qu'il y a du travail à faire, donc on s'y met. Et le meilleur reste à venir ", a confié Jérémie au sujet des chiffres générés par Strong2Kin Moov et la relation que le média entretient aujourd'hui avec les artistes.