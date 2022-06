Afrique: 57e Coupe du Congo de football - Le coup d'envoi fixé au 17 juin

La Fédération congolaise de football a effectué, le mardi 14 juin, à Kinshasa le tirage au sort de la 57e édition de la Coupe du Congo de football. La compétition se déroulera donc du 17 au 28 juin à Kinshasa. Six clubs de la Ligue nationale de football prennent part à ce tournoi national, dont cinq de la Ligue 1 et une de la Ligue 2. Dix autres clubs participants proviennent des ligues provinciales.

Toutes les équipes sont réparties dans quatre groupes. Dans le groupe A, on retrouve Ligne Maritime Congolaise, V.Club Bumba, AS Mbudi et TP Virunga. Dans le groupe B, il y a Ajax JS de Bukavu, FC AJKI, Club de 10, Béni Sport. Le groupe C se compose de JS Likasi, Sanga Balende, OC Mbongo Sport et Daring Club Motema Pembe (DCMP) de Kinshasa. Enfin, le groupe D est celui d'AS Simba, FC Lubumbashi Sport, Jeunesse sportive Groupe Bazano de Lubumbashi et l'OC Muungano de Bukavu.

D'après le communiqué de la Fédération, toutes les équipes sont sensées être à Kinshasa le 16 juin 2022. Et les règlements de cette compétition soulignent que les deux premiers de chaque groupe, à l'issue de cette première phase, vont se qualifier en quarts de finale. En quart de finale, en demi-finale et en finale du tournoi, " le système d'organisation est l'élimination directe du perdant et en cas de match nul durant les 90 minutes du temps règlementaires, il sera procédé aux tirs aux buts, à partir du point de réparation ".

Le programme des premiers matchs de groupes :

Groupe A

- Ligne Maritime Congolaise - Vclub Bumba

- AS Mbudi -TP Virunga

Groupe B

- Ajax JS de Bukavu - FC AJKI

- Club de 10 - Beni sport

Groupe C

-JS Likasi - Sanga Balende

- OC Mbongo Sport - DCMP

Groupe D

- AS Simba - L'shi Sport

- Bazano - OC Muungano.