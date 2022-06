Congo-Brazzaville: Plaisirs de la table - Les bienfaits des agrumes

En cette période de saison sèche qui débute, de nouveaux fruits apparaissent dans les stands des marchés du Congo. En effet, oranges, mandarines, clémentines ou encore pamplemousses sont présentées en forme de tas ou vendues singulièrement. Ces agrumes sont nécessaires pour faire le plein de vitamines C. Découvrons-les ensemble !

Le mois de juin est sûrement une période stressante pour les élèves, étudiants face aux différents examens auxquels ils sont soumis. Souvent on n'associe pas dans notre alimentation des aliments naturels tels que les fruits pour lutter contre la fatigue grâce à l'apport de la vitamine C. Selon les diététiciens, l'organisme humain ne pouvant conserver ou stocker certaines vitamines essentielles longtemps, le mieux est de veiller à garantir un apport suffisant de ces nutriments à travers l'alimentation.

Ainsi, le choix de ces mines d'or est indispensable avec les kiwis, papayes, oranges, clémentines, mandarines mais pas seulement, des légumes s'invitent aussi simplement dans nos assiettes pour combler ces déficits qui pourraient engendrer plus de fatigue chez l'être humain et par conséquent un manque d'appétit donc de perte de poids. Les poivrons, les choux ou aussi les brocolis, le persil frais sont des aliments riches certainement en minéraux, par exemple, mais aussi en vitamine C.

Le citron est reconnu mondialement pour être le fruit par excellence qui contiendrait le plus de vitamines C. C'est un aliment à ajouter au nombre de fruits cités plus haut et cette liste n'est pas exhaustive, d'autres aliments viennent bien compléter le tableau. Le tout est de bien les connaître et de mieux les présenter pour intéresser aussi bien les tout-petits que les plus grands.

Les agrumes qui forment la catégorie des fruits acidulés contiennent des pépins, ils sont en cette période de l'année déjà bien présents avec des propositions de prix qui varient de 50 FCFA l'orange, par exemple, jusqu'à un maximum de 1000, 2000 FCFA le tas (la mesure n'étant pas souvent mentionnée en terme de kg au Congo) de pamplemousse.

Quant à la présentation de ces fruits à table, il faudrait opter pour des jus de fruits naturels, donc de presser ces agrumes avec un choix varié d'aliments. Par exemple, presser à la fois des oranges, des citrons et des pamplemousses dans des proportions à faire ressortir le goût de chaque fruit et sans faire recours à un ajout exagéré de sucre. C'est juste ce qu'il faut présenter à un jeune élève mais de manière générale, il est sûr que cela éveillerait bien les papilles gustatives de tous les convives à table.

Une autre option serait de s'orienter vers les fameuses salades de fruits qui sont également proposées dans la plupart des arrêts de bus ou des abords de marchés. Commercialisées à partir de 50 FCFA l'unité ou 100, elles sont souvent mélangées avec des figues, des malombos (fruits sauvages), mangues ; souvent de bonnes compositions qui sont proposées aux usagers des transports en commun ou tout simplement aux passants. Mais il est aussi souhaitable d'apprendre à bien les préparer chez soi.

Ce qui est vrai, c'est que pour ce genre de cocktail, plus on trouve de fruits rares et succulents et plus le résultat sera spectaculaire ! le seul bémol, c'est de ne pas avoir toujours à ajouter beaucoup de sucre ou de sel. Le mieux c'est de mélanger tous ces ingrédients acidulés dans leur juste proportion de manière à apprécier le goût de tous ces beaux fruits du Congo.

A bientôt pour d'autres découvertes sur ce que nous mangeons !