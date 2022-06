Cote d'Ivoire: Journée de l'enfant africain - Save the Children propose la discipline positive

La 32ème journée de l'enfant africain commémorée ce 16 juin 2022 n'est pas passée sous silence en Côte d'Ivoire.

L'ONG internationale Save the Children a organisé hier une conférence de presse, à la Maison de la presse, au Plateau sur le thème : " Punitions physiques et humiliantes faites aux enfants ; quelles alternatives en Côte d'Ivoire ". Dans son adresse, le directeur pays de l'ONG, M. Akebou Sawadogo a soutenu que l'utilisation de la violence pour éduquer les enfants (à l'école comme à la maison) est une pratique bien répandue dans le monde y compris en Côte d'Ivoire. Ainsi, selon le rapport VACS (enquête sur la violence faite aux enfants) réalisé par le gouvernement ivoirien et publié en 2020, 60,8% des garçons et 41% des filles sont victimes de violences physiques et psychologiques.

" Ces chiffres démontrent à quel point il y a urgence de remédier le plus rapidement possible aux pratiques d'éducation violente qui mettent nos enfants en grande souffrance ", a indiqué M. Akebou Sawadogo. Ajoutant que c'est dans le but de mettre fin à ces pratiques que son ONG propose le concept de la discipline positive ou parentalité sans violence. " Chaque enfant a droit à la protection. Il a le droit de vivre dans un environnement protégé, aussi bien à la maison qu'à l'école et dans la communauté. Il y a des solutions simples. L'enfant a des comportements. Malheureusement dans nos sociétés, nous avons tendance à croire que frapper un enfant règle le problème. En réalité, ce n'est pas vrai. Il y a des études qui montrent qu'on peut parler à un enfant. Car l'enfant sait écouter. La violence laisse des traces irréversibles. C'est de cela qu'il s'agit à travers la parentalité sans violence ", a-t-il détaillé.

Cette approche est en expérimentation, et vu les résultats satisfaisants, M. Aimé Djené Bi, spécialiste de la protection de l'enfant au sein de Save the Children a plaidé pour son institutionnalisation par le gouvernement.

" Elimination des pratiques néfastes affectant les enfants : progrès sur les politiques et pratiques depuis 2013 ", est le thème africain de la journée. En Côte d'Ivoire, le thème retenu au plan national est : " La protection des enfants contre les pratiques culturelles néfastes : progrès réalisés par la Côte d'Ivoire ".

Mme Diaby né Diarra Alloune Mariam, directrice de la promotion de l'enfant, au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a indiqué que grâce à de nombreuses actions pour la protection de l'enfant, la Côte d'Ivoire a été déclarée en 2018 pays pionnier par les Nations Unies. " C'est-à-dire un pays qui s'engage à améliorer la protection des enfants ; un pays qui concrétise les droits des enfants ", a-t-elle expliqué, convenant toutefois, que des efforts restent encore à faire.