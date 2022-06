Burkina Faso: Tournoi de l'UFOA-B U17/Bénin - Burkina Faso - 1-2 : les Etalons à un pas des demi-finales

La victoire a été une fois de plus dédiée aux FDS dans leur combat contre le terrorisme au Burkina Faso.

Les Etalons U17 du Burkina Faso ont battu, le mercredi 15 juin, au Cape Coast Stadium, les Ecureuils cadets du Bénin par le score de 2 buts à 1, comptant pour la 2e journée de la poule B du tournoi de l'UFOA-B. Leaders du groupe, les poulains de Brahima Traoré auront juste besoin d'un match nul le 18 juin prochain face aux Eléphanteaux de Côte d'Ivoire pour se hisser en demi-finale.

Les Etalons cadets ont fait le plein de points depuis le démarrage de cette compétition à Cape Coast au Ghana. En deux sorties, ils ont réalisé autant de victoires, se positionnant comme un leader incontesté du groupe B.

Face aux jeunes Ecureuils du Bénin, l'entraineur burkinabè Brahima Traoré a opéré deux changements par rapport au premier match. L'attaquant Abdramane Farouz Ouédraogo et le défenseur Emian Christ Ange Brou ont été respectivement remplacés par Toh Wilfried Lankoandé et Souleymane Alio pour redynamiser le jeu.

Malgré ces réajustements et sous une pluie battante, ce sont les Béninois qui mettront le pied sur le ballon à l'entame de la rencontre. " On avait délibérément laissé le ballon aux Béninois ", a justifié Brahima Traoré. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Ousmane Camara déborde sur le côté gauche et offre un centre parfait à Apollinaire Bougma, l'élu de " man of the match " face au Niger, pour l'ouverture du score (12e).

Mais les U17 burkinabè n'auront pas le temps de savourer ce but puisque Taofik Mouzeed Seidou rétablira la parité au score, 3 minutes plus tard (15e), avant que Ousmane Camara (élu homme du match), sur penalty, ne donne la victoire aux siens en seconde période (50e). Une minute de silence a été observée avant la rencontre pour respecter le deuil national au Burkina Faso.

Coaching gagnant du " Professeur "

Après ce but victorieux le sélectionneur burkinabè a injecté du sang neuf pour garder le ballon. La fusée Aboubacar Camara, Baldé Bah et Abdramane Farouz Ouédraogo font leur entrée et stabilisent le jeu. " On voulait conserver le score et procéder par des contre-attaques ", a indiqué coach Traoré.

Les consignes, a-t-il souligné, étaient que ses garçons devaient rester prudents et resserrer les lignes parce qu'il savait que le match allait se jouer sur de petits détails avec l'état du terrain. " Les deux équipes ont joué pour gagner parce que celle qui gagne aura 6 points, donc un pied en demi-finale, compte tenu de la victoire de la Côte d'Ivoire devant le Niger (6-1). Même si on perdait ce match, on avait toujours une chance pour le prochain match. Ce qui fait que les enfants ont joué un peu décontracté ", a précisé Brahima Traoré.

En tous les cas, le Burkina Faso a joué sur ses forces en s'appuyant sur la vivacité de ses ailiers. Le coach béninois en conférence de presse d'après-match a d'abord reconnu que son équipe, face au Burkina Faso, a manqué d'efficacité offensive. " On a eu des situations pour revenir au score, beaucoup de situations pour marquer et passer devant mais on a manqué d'efficacité offensive ", a-t-il reconnu.

Selon lui, ses jeunes joueurs ne sont pas bien revenus des vestiaires à la pause, et a jugé généreux le penalty accordé aux Burkinabè. " On est toujours en vie dans cette compétition et on va se battre jusqu'au bout. Je suis fier de mes garçons. Ils se sont battus comme des garçons pour défendre les couleurs béninoises. Pour nous, ce n'est pas encore fini ", a-t-il ajouté. Son capitaine Yamirou Ouorou a également regretté un match perdu, selon lui, sur des détails.

" On commet une faute bête très tôt à la 4e minute de la seconde mi-temps ", a-t-il déploré. Le Burkina Faso, à l'issue de cette 2e journée est en tête du groupe B avec 6 points (+2), suivi de la Côte d'Ivoire (3 points +4) et du Bénin (3 points+0). Le Niger ferme la marche avec 0 points (-6). Les derniers matchs du groupe se jouent simultanément le samedi 18 juin prochain avec un face à face Niger # Bénin et un alléchant Burkina Faso # Côte d'Ivoire à partir de 16h TU.