Madagascar: Ras-le-bol du délestage - Les habitants d'Itaosy descendent dans la rue

Le délestage fait rage, avec son lot de désagréments qui mettent la patience des usagers à rude épreuve. Hier soir, les habitants d'Itaosy, dans l'Atsimondrano, sont descendus dans la rue pour manifester bruyamment leur mécontentement.

Des usagers, à bout à cause du délestage qui n'en finit plus, sont descendus dans la rue, hier soir, du côté d'Itaosy. L'attroupement était particulièrement important près d'une célèbre chaîne de pizzeria. Brûlant des pneus au beau milieu de la chaussée, les habitants de cette localité très peuplée, ont voulu tirer la sonnette d'alarme à coup de sifflets et de cris : " Avereno ny jironay " !

Ici, les coupures peuvent durer toute la journée et une bonne partie de la nuit, ne permettant pas aux usagers d'exercer leurs activités professionnelles, ni d'organiser la vie familiale comme il se doit. Le délestage qui pourrait durer un petit moment, comme l'ont déjà annoncé les hauts responsables de la société nationale d'eau et d'électricité JIRAMA, est à l'origine d'un manque à gagner considérable pour de nombreux secteurs d'activités : de l'épicier de quartier qui ne peut plus conserver les produits laitiers et autres produits périssables, aux poissonniers, pâtissiers, boulangers, dont les outils de travail marchent à l'électricité, en passant par les ateliers de soudure électrique et autres salons de coiffure, désertés par les client(e)s depuis des jours. Les enfants en pleine période de révision ou d'examen ne sont pas épargnés par cette situation. Nombreux sont ceux qui révisent à la lueur des bougies, ou des petites lampes solaires.

Courant rétabli. Hier soir, il a fallu l'arrivée sur place de quelques éléments de la police pour éteindre le feu allumé par les habitants mécontents d'Itaosy. Quelques instants plus tard, l'électricité est rétablie, à la satisfaction générale. Fin de la manifestation. Jusqu'au prochain délestage ? Cette éventualité n'est pas à écarter, car à Itaosy, le délestage dure plus de trois heures, voire quatre heures, le matin, et autant le soir. Certains jours, l'électricité n'est disponible que quelques heures par jour. Mais la même situation est vécue par la grande majorité des abonnés de la JIRAMA actuellement.

En effet, suite au problème d'approvisionnement rencontré par la JIRAMA, le délestage touche quasiment tous les quartiers de la capitale et ses environs, et s'est également intensifié dans les régions, avec des horaires préétablis pour les coupures d'électricité. La JIRAMA a, toutefois, promis qu'il n'y aura aucun délestage les 25 et 26 juin prochains, à l'occasion de la fête nationale. Maigre consolation pour les usagers qui craignent déjà le retour des coupures à répétition dès le lendemain de la fête. Attendre et voir.