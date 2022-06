Madagascar: Tsenaben'ny Kabary - Promouvoir le tourisme grâce au Kabary

C'est effectif, l'Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM) et la FIMPIMA, l'association des Orateurs de Madagascar travaillent de concert dans la promotion de la destination Madagascar grâce au kabary.

Les deux parties sont conscientes que le Kabary Malagasy ou l'art oratoire malgache, qui est inscrit en tant que " patrimoine culturel immatériel de l'humanité " au sein de l'UNESCO depuis le mois de décembre 2021, est un très bon moyen de faire connaître le pays et de développer le tourisme de Madagascar.

En rappel, la FIMPIMA est déjà active dans 14 pays dont la France, la Belgique, La Réunion, la Suisse et la Norvège. Dans ces pays, des étrangers se sont joints à la diaspora malgache dans l'apprentissage et la pratique de cet art oratoire typiquement malgache. L'ONTM est prêt à appuyer la FIMPIMA à étendre sa zone d'intervention. Mais ce n'est pas tout, les acteurs du secteur tourisme tels que les guides et les tours opérateurs, deviendront des ambassadeurs vivants de ce patrimoine culturel immatériel tant au niveau national qu'international.

Et la présidente de la FIMPIMA Hanitra Andriamboavonjy de rappeler que les touristes étrangers ne seront pas les seules cibles puisque le tourisme intérieur est également à développer. Les guides et voyagistes membres de l'ONTM bénéficieront de formation et seront à même d'expliquer les " kabary ", selon les circonstances, en langues étrangères, par exemple. Une première séance de partage et de formation est programmée le 11 juillet prochain.

Les deux parties ont également convenu de se donner la main en termes de partage d'expérience et de moyens dans la promotion de la culture malgache, de toujours mettre en avant le côté humain et de n'avoir de cesse dans la recherche d'amélioration de cette collaboration.

La signature de cette convention de partenariat entre l'ONTM et la FIMPIMA a été effectuée hier durant la cérémonie d'ouverture du " Tsenaben'ny Kabary ", un événement annuel à l'initiative de la FIMPIMA qui se déroulera au Jardin d'Andohalo jusqu'à demain, 18 juin.