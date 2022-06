Madagascar: Tournée nationale - Rock'Andro sur la route de la RN7

Groupe de rock créé il y a un an, Rock'Andro s'est vite frayé un chemin dans le paysage du rock malgache. Pour marquer le coup, la bande se lance dans l'aventure pour une tournée. Baptisé RN7 Tour, la formation sillonnera la RN7.

Pour ouvrir les festivités, la bande donnera le coup d'envoi le 25 juin au Ravimpontsy Tsiadana. Au programme, quelques compositions originales et des reprises de classiques du rock avec une touche de funk et de reggae.

Rock'Andro est né il y a un peu plus d'un an à Tana. Il regroupe actuellement Anna, Tiha et Francia, respectivement chanteuse, choriste et bassiste ainsi que Vincent et Sylvain, guitariste et batteur. C'est un groupe multiculturel réuni par une passion commune pour la musique en général et le rock en particulier. Rock'Andro possède déjà une bonne expérience de la scène dans la capitale, et il est réputé pour délivrer des shows dynamiques et dansants.

Le RN7 Tour s'étalera entre le 25 juin et le 9 juillet et mènera le groupe de Tana à Mangily en passant par Antsirabe, Fianarantsoa, Ranohira et Tuléar. La tournée s'annonce variée avec deux types de spectacle proposés selon les lieux. Un set acoustique plus calme pour des prestations en après-midi ou dans un cadre intimiste et un set électrique plus énergique pour des concerts plus festifs en soirée.

Rock'Andro s'élancera ensuite sur la route le 1er juillet avec un concert au B'Art Haingo à Antsirabe et enchaînera avec une date à Fianarantsoa le 2 juillet à la Chaud'hier. Le groupe sera ensuite au Relais de la Reine dans l'Isalo le 6 juillet, pour un set acoustique, avant de jouer à l'Alliance française de Tuléar le 7 juillet. La clôture de la tournée se fera au Pata-Pata bar de Mangily le 8 juillet où Rock'Andro partagera l'affiche avec de jeunes groupes rock du sud-ouest de l'île.

L'idée du RN7 Tour s'est formée en 2022 avec deux objectifs, rejoindre Gérard, ancien guitariste du groupe, à Tuléar et partir à l'aventure pour faire découvrir sa musique et se frotter au public d'autres villes de la Grande île.