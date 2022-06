Afrique: Algérie - Billal Brahimi - " Gagner la CAN et que l'on se qualifie pour la prochaine Coupe du Monde "

Le néo international algérien, Billal Brahimi s'est exprimé au sujet de son arrivée en Équipe Nationale et de ses objectifs dans un entretien accordé à Foot Mercato.

Arrivé tout récemment en Équipe Nationale algérienne, Billal Brahimi nourrit d'ores et déjà de grosses ambitions avec les Fennecs. En effet, le jeune ailier gauche de l'OGC Nice compte gagner la Coupe d'Afrique des Nations et se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde avec les Verts.

" Ce sont pratiquement les mêmes qu'en club. Je veux essayer de gagner le plus de matches possibles, gagner la CAN et que l'on se qualifie pour la prochaine Coupe du Monde. Ce sont des objectifs positifs. Je souhaite continuer à être appelé le plus souvent possible. Je vais travailler pour ", a-t-il déclaré.

Concernant son adaptation, le joueur de 22 ans a déclaré qu'il a été bien intégré et super accueilli. " Franchement, j'ai été super bien intégré. Tout s'est très bien passé. Que ce soit le coach, le staff, les joueurs, notamment les anciens comme Islam Slimani, tout le monde m'a bien accueilli. Sur le terrain, je me suis bien senti dans l'équipe. Tout s'est fait naturellement. En plus, j'ai eu de la chance car on est resté longtemps au centre à Sidi Ahmed à Alger. On y a fait plusieurs entraînements ", a avoué le joueur niçois.