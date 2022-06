Cote d'Ivoire: Art et entrepreneuriat - Les anciennes du collège Notre Dame exposent leur savoir-faire

Permettre aux anciennes du collège Notre Dame du Plateau de faire valoir leur ingéniosité dans la couture, la bijouterie et la décoration. C'est la visée de la foire commerciale du Réseau des anciennes du collège Notre Dame du Plateau (Randap).

La première édition de cet événement s'est tenue, les 10 et 11 juin derniers, à l'espace Panthéon, à la Riviera Bonoumin à Cocody. Avec pour thème: "Entrepreneuriat et autonomisation des femmes", cet événement a mis en lumière la créativité de nombreux artisans, en majorité des dames, issus de milieux artistiques divers. La quarantaine d'exposants présents proposaient des stands d'objets de toutes sortes et de toutes les bourses.

Les stands étaient tenus aussi bien par les entrepreneurs du réseau Randap, que par des particuliers. Au menu des activités figuraient aussi des panels, des rencontres " BtoB " entre opérateurs afin de favoriser des opportunités d'affaires. Marraine de l'événement, l'ancienne ministre de la Reconstruction et de la Réinsertion, Mme Fatoumata Hamza Bamba, aussi ancienne du Collège Notre Dame du Plateau, n'a pas manqué d'encourager ses filleules qui, selon elle, offrent ainsi une plateforme d'expression et de visibilité à l'entrepreneuriat féminin. Pastichant l'ancien secrétaire général de l'Onu, Kofi Annan, la marraine a rappelé qu'il n'y a " point d'outil de développement plus efficace que l'autonomisation des femmes ".

En outre, elle a invité toutes les anciennes du Collège Notre Dame à rejoindre le Randap pour consolider le réseau.