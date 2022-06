Sénégal: Coopération - Trois accords d'une valeur de 52,3 milliards FCfa signés entre Dakar et Tokyo

Le Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération et Izawo Osamu, Ambassadeur du Japon au Sénégal, ont signé jeudi 16 juin trois accords portant sur des secteurs de premier plan dans la construction de l'émergence du Sénégal et auxquels le Japon accorde une grande attention. Selon une note parvenue à notre rédaction, le premier accord porte sur le Programme de soutien à la Couverture Sanitaire Universelle (CSU) Phase 2.

" Par cet accord, le Japon accorde un prêt concessionnel de 10 milliards de Yen soit environ 50 milliards de FCFA au Gouvernement du Sénégal pour sa mise en œuvre ", relève la note, qui précise que c'est le deuxième prêt du genre après celui de 40 milliards de CFA pour financer la première phase d'octobre 2017 à décembre 2021.

" Cette initiative phare du Président Macky Sall a rencontré le souhait du Japon de contribuer à la construction d'une société résiliente et durable et de la sécurité humaine comme fondement de l'amélioration continue du bien-être et de la croissance économique. Ce nouveau soutien s'inscrit dans le cadre de l'" initiative pour la santé et le bien-être en Afrique " lancé par le Japon en 2019 lors de TICAD7 à Yokohama. Il y a ensuite l'échange de notes sur les deux projets de don, y compris le projet de bourses d'étude au Japon pour le développement des ressources humaines d'un montant de 224 millions de Yen soit environ 1 milliard 120 millions de francs CFA, renouvelable chaque année sur cinq ans. Ce projet vise à donner aux cadres de l'Administration sénégalaise, futurs dirigeants de ce pays, les connaissances théoriques les plus pointues et un savoir-faire japonais qui met l'accent sur l'efficience et l'efficacité. Il s'inscrit parfaitement dans l'axe 2 du Plan Sénégal Emergent et constitue le socle solide d'un réseau des futurs collaborateurs pour développer les industries africaines et le réseau Afrique-Japon. Tous ces projets traduisent en actes l'engagement du Japon à soutenir le Sénégal dans sa démarche vers l'émergence en 2035. Il s'agit de consolider les acquis et de maintenir le cap des bonnes performances malgré l'impact de la pandémie. Cette coopération dynamique et exemplaire peut être offerte en modèle aux autres partenaires africains. L'année 2022 est à cet égard doublement symbolique : le Sénégal assure la présidence en exercice de l'Union Africaine et le Japon organise la 8ème édition de la TICAD au mois d'août. Ce sera l'occasion de donner une nouvelle impulsion à la relation Japon-Afrique dans tous les domaines, y compris en matière de promotion de la paix et de la sécurité en Afrique et dans le monde.