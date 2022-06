Burkina Faso: Education des adultes - Le Roi Mohammed VI appelle à la création d'un " Institut africain pour l'apprentissage tout au long de la vie "

A l'occasion de la 7e Conférence internationale de l'UNESCO sur l'éducation des adultes (CONFINTEA VII) qui se tient du 15 au 17 juin 2022 à Marrakech le roi Mohamed VI souhaite que l'Afrique ait son cadre de formation des adultes.

Dans un message, le monarque du royaume Chérifien propose la création d'un "Institut africain pour l'apprentissage tout au long de la vie". "Cet institut sera un centre régional qui aura pour vocation de renforcer les capacités des parties prenantes, des institutions et des organisations régionales dans le domaine", a expliqué le roi.

Cette CONFINTEA VII se déroule sous le thème "l'apprentissage et l'éducation des adultes pour le développement durable : un agenda transformateur". Co-organisée par le Royaume du Maroc et l'UNESCO, plus de 1 000 participants feront, selon l'instance onusienne, " le point sur les réalisations en matière d'apprentissage et d'éducation des adultes, discuteront des défis à relever et élaboreront un nouveau cadre d'action pour faire de l'apprentissage et de l'éducation des adultes une réalité dans le monde entier ".

(Source : UNESCO et APA)