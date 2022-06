Afrique: Duarte et la FTF se sont expliqués

Le sélectionneur de l'équipe togolaise de football, Paulo Duarte a été reçu ce jeudi dans les locaux de la Fédération togolaise de football (FTF) pour une discussion avec le comité exécutif sous la presidence du Colonel Guy Kossi Akpovy, président de la FTF.

Au menu, les dernières sorties moins satisfaisantes des Éperviers hommes et les approches de correction.

"Avec des joueurs d'une telle expérience, nous aurions dû gagner ce match pour remercier le public qui était là pour nous. On n'a pas su utiliser toutes les stratégies pour conserver le score. C'est assez regrettable", ce sont ici les mots de Paulo déplorant la rencontre avec l'Eswatini comptant pour la première journée des éliminatoires CAN 2023.

Le public sportif espérait retrouver la joie que procurait entre-temps la victoire des Éperviers et surtout à domicile, mais grande fut sa déception lorsque Djene Dakonam et ses coéquipiers qui dominaient la partie ont été surpris par le but de l'adversaire dans les dernières minutes. L'espoir étant permis pour le Togo de retrouver le cap, les supporters ont été témoins deux jours après d'une défaite concédée par les Éperviers en déplacement au Maroc lors du match opposant le Togo à Cap Vert (J2).

Évoquant la question relative à la dernière rencontre, le Coach a reconnu la faible implication de ses éléments pour une quelconque victoire.

"On n'a pas mérité la victoire sur ce match-là. Beaucoup de joueurs n'ont pas joué sur leurs valeurs habituelles. Et c'est déjà trop pour prétendre gagner une équipe très physique et qui a su profiter des rares occasions", a-t-il simplement notifié au comité exécutif de la FTF.

Pour sa part, le président de la fédération n'a pas tenu à sanctionné l'invité, mieux il l'encourage à de meilleures prestations de l'équipe à l'avenir, les prochaines rencontres notamment.

"Il est essentiel de remobiliser les joueurs pour ces deux matches. L'adversaire est de taille mais nous avons déjà grillé quelques-unes de nos cartes. Faites en sorte que nous nous remettions sur la voie de notre objectif commun qu'est la qualification pour la phase finale de la CAN 2023", a exhorté le Colonel en parlant de la double confrontation en septembre prochain contre le Burkina Faso.

Vivement que effets de la discussion de ce jeudi se fassent sentir dans les prochains matchs des Éperviers du Togo.