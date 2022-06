Togo: A Tsévié, ça pèse

Il n'y a plus désormais qu'à Djéréhouyé (au Togo), où les surcharges des véhicules vont être contrôlées. Depuis hier Jeudi, est inaugurée une nouvelle station de pesage à basse vitesse dans le pays.

Il s'agit d'une infrastructure, implantée à Tsévié (Région maritime), grâce à l'appui de la Commission de l'UEMOA, et construite sur une superficie de 4 hectares et doté de plusieurs équipements (voies de circulation, parking et aires de déchargement, matériel de pesage et de contrôle de gabarit, entre autres), l'ouvrage est une matérialisation de l'application d'un point important des textes communautaires (le Règlement 14). En fait indique ce règlement 14, " la Commission de l'Union apporte un appui aux Etats membres par la construction et l'équipement, dans chaque Etat, d'une station de pesage, à la sortie des principaux ports des pays côtiers et sur les principaux corridors des pays sans littoral, soit au total 8 stations de pesage ".

Dans son mot au cours de cette cérémonie qui met en service cette station de pesage, la ministre des Travaux publics, Zouréhatou Kassa Traoré, a déploré le fait que " sur nos routes, ce sont surtout les poids lourds qui endommagent de façon prématurée les infrastructures ". Toutefois, avait-elle averti de ce que " la tolérance zéro pour la surcharge routière entrera bientôt en vigueur ".

Il est à noter que la station de pesage de Tsévié est construite au coût total de 1,2 milliards FCFA et comporte également dans son volet social, une unité de soins. L'on espère dès lors que cette station viendra participer à l'effort pour la réduction des surcharges à l'essieu et aider à préserver le patrimoine routier existant, réduire l'insécurité routière et assurer la compétitivité du secteur des transports dans le pays.