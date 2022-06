Gabon: DGEPP - LAMBARENE - Mission de sensibilisation des élus locaux sur les politiques publiques

Ce lundi 13 juin 2022 dans la capitale provinciale du Moyen-Ogooué, les élus locaux de ladite province ont été édifiés sur la nécessité de la planification du suivi et l'évaluation des politiques publiques. C'est au cours d'un atelier animé par les experts de la Direction générale du suivi et l'évaluation des politiques publiques (DGEPP), que les échanges ont porté sur divers horizons.

Tenue dans la salle d'évènements de l'hôtel de ville de Lambaréné, la séance de travail présidée par les agents du ministère en charge de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption a réuni plusieurs élus locaux. Celle-ci a permis de les sensibiliser sur la nécessité de la planification-évaluation des politiques publiques des collectivités locales.

C'est entre autre la raison de la mission poursuivie par les agents de la Direction générale d'évaluation des politiques publiques (DGEPP)." la mission a tout simplement pour objectif de promouvoir la culture évaluative dans notre pays. C'est ce que les plus hautes autorités, en tête desquelles Ali Bongo, ont fait de l'évaluation des politiques publiques une priorité nationale... ", laisse savoir Nandrot Marat-Abyla, Directeur général de l'évaluation des politiques publiques.

Autour de plusieurs exposés et débats dirigés par les experts du ministère de la Promotion de la bonne gouvernance, via la Direction générale de l'évaluation des politiques publiques, les agents municipaux et les autorités présentes ont pu obtenir des réponses de précision, en ce qui concerne la planification de l'évaluation et du suivi des politiques publiques. " Cette une rencontre de plus, qui nous permet d'aller de l'avant... nous avons notamment appris comment élaborer nos projets et les piloter... nous y sortons très enrichis ", fait savoir Jeanne Carole Kessangoue, 1er Adjoint au Maire de la commune de Ndjolé.

Pour rappel, cette mission de sensibilisation des élus locaux sur la nécessité de la planification du suivi et l'évaluation a débutée en 2021 à Libreville. Cette année, l'équipe de la Direction générale d'évaluation des politiques publiques (DGEPP) a poursuivi sa mission à l'intérieur du pays, commençant par le Moyen-Ogooué, la Ngounié, et terminant par la Nyanga.