Afrique: Une exposition photographique pour engager à préserver et valoriser les forêts d'Afrique centrale

Comment préserver et valoriser les forêts d'Afrique centrale ? C'est à cette question-clé que l'exposition " L'Avenir des forêts est entre vos mains ! " apporte des réponses. Initiée par le Cirad et le Réseau de Recherche pour les Forêts d'Afrique Centrale (R2FAC), elle sera inaugurée à l'Institut français du Gabon, Libreville, le 16 juin 2022. A vocation itinérante, cette exposition circule dans plusieurs pays d'Afrique centrale et est notamment assortie de conférences-débats, s'adressant à un large public.

Les forêts du bassin du Congo constituent, après celui de l'Amazonie, le second plus grand bassin forestier de la planète. Mais ces forêts humides d'Afrique centrale sont mises à mal par l'intensification d'activités agricoles, une exploitation du bois non durable ou encore la multiplication d'investissements industriels.

Afin de proposer des voies de gestion durable des ressources forestières, le Cirad et le R2FAC ont imaginé une exposition photographique grand public. Celle-ci circulera dans plusieurs pays d'Afrique centrale, à travers le réseau des Instituts français et du R2FAC *. Elle sera animée de conférences-débats, auxquelles participeront, conjointement, des chercheurs du Cirad et leurs partenaires scientifiques, et complétée par un 'Parcours ludique' de sensibilisation à destination des plus jeunes (8-12 ans).

L'exposition " L'Avenir des forêts est entre vos mains ! " met en avant des solutions qui s'offrent aux populations pour valoriser au mieux leur patrimoine naturel et culturel. Elle est organisée en cinq parties qui montrent tout l'intérêt de :

1. Soutenir la formation et la recherche pour une gestion durable des forêts

Une meilleure connaissance de la dynamique des forêts, dans toute leur richesse et diversité, est indispensable pour prédire leur évolution dans un contexte de changement global. Afin de mieux gérer cet espace au bénéfice des générations présentes et futures, la recherche et la professionnalisation du secteur sont deux leviers incontournables.

" La forêt offre une très large gamme de métiers, insuffisamment promus en Afrique centrale, souligne Guillaume Lescuyer, chercheur au Cirad, à l'initiative de l'exposition. L'un de notre objectif, à travers ces photos et conférences-débats, est de mettre en avant cette richesse, et montrer qu'investir dans la formation, professionnelle, mais aussi académique à travers la recherche, ne peut être que bénéfique pour l'avenir. "

2. Investir dans les compétences du secteur informel

Le secteur informel représente un vivier impressionnant de compétences, qui mériteraient d'être mieux reconnues, appuyées et canalisées pour contribuer davantage au développement économique du pays. L'exposition met en valeur ces activités souvent oubliées, comme celles développées au sein du secteur informel du sciage artisanal.

3. Développer l'agroforesterie pour réduire la pression sur la forêt

L'agroforesterie offre des solutions prometteuses pour réduire la pression sur les forêts, en conciliant conservation des ressources forestières et développement agricole. Dans l'objectif de trouver un équilibre entre services environnementaux et productions multiples, de nombreuses initiatives puisent dans des méthodes agroforestières, mises en valeur par l'exposition.

4. Miser sur l'éco-tourisme en Afrique centrale

Le tourisme axé sur les forêts et les aires protégées est encore peu développé en Afrique centrale, et également très peu tourné vers les marchés nationaux. Ce domaine d'activité peut devenir une source majeure d'emplois et de revenus, et de sensibilisation, pour tous, à la conservation des ressources environnementales et forestières.

5. Parier sur la consommation verte

Les préoccupations des consommateurs pour l'empreinte environnementale des produits en Afrique centrale gagnent du terrain. Des hypermarchés, des boutiques spécialisées ou de petits producteurs péri-urbains s'engagent aujourd'hui dans cette voie, notamment par la création de labels. Il s'agit de s'allier aux démarches de Responsabilité Sociale et Environnementale des entreprises et soutenir les démarches de promotion de produits à faible empreinte environnementale.

Au Gabon, l'exposition " L'Avenir des forêts est entre vos mains ! " sera visible du 16 juin au 8 juillet 2022 à l'Institut français (Libreville).

*Le Réseau de Recherche pour les Forêts d'Afrique Centrale, R2FAC, associe une dizaine d'institutions nationales de cinq pays d'Afrique centrale et des institutions de recherche et d'enseignement supérieur du Nord ou internationales -dont le Cirad, à l'initiative de ce partenariat.