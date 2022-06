Afrique: Coupe du monde 2022 - Des billets inaccessibles pour le public africain

L'événement mondial du ballon rond se déroulera cette année au Qatar, du 21 novembre au 18 décembre. Comme d'habitude, le public africain sera nombreux pour encourager les cinq représentants du continent. Mais pour ceux qui veulent se rendre sur place afin de vivre la Coupe du monde, ce rêve n'est pas à caresser, car l'événement reste toujours assez inaccessible pour la majorité des Africains tant les coûts des billets et de séjour sont très élevés.

Pour la prochaine Coupe du monde, seulement trois millions de places seront disponibles sur l'ensemble de la compétition, malgré plus de vingt millions de demandes enregistrées par la Fédération internationale de football association (Fifa). Et pour faire le tri entre les requérants, des tirages au sort ont eu lieu. Selon l'instance du foot mondial, les huit pays les plus demandeurs de billets sont l'Angleterre, l'Arabie saoudite, l'Argentine, le Brésil, les États-Unis, la France, le Mexique et le Qatar.

Mais ce sont bien les matches de l'Argentine qui attireront le plus les spectateurs, car hormis la finale, ses trois rencontres de poule font partie des plus populaires. Il faut aussi savoir que sur les trois millions de places existantes, seuls deux millions sont disponibles à la vente, le dernier million étant distribué à la Fifa et à ses partenaires. Les billets sont en vente sur le site de la Fifa.

Des prix onéreux des billets pour la bourse des Africains

Même si les prix des billets sont inférieurs à ceux des éditions précédentes, ils restent très chers pour un spectateur africain qui souhaite se rendre au Qatar. Car pour les spectateurs internationaux, les prix sont compris en moyenne entre 61 euros (environ 40 000 FCFA) et jusqu'à 1422 euros (près d'un million de F CFA) pour la finale.

Quatre catégories de prix ont été établies. La quatrième (la moins chère) est réservée aux résidents qataris.

Voici un barème pour avoir une idée du coût des billets pour Qatar 2022

Match d'ouverture : 546 euros / 388 euros / 267 euros / 49 euros

Matchs de groupes : 194 euros / 145 euros / 61 euros / 10 euros

Huitièmes : 242 euros / 182 euros / 85 euros / 17 euros

Quarts : 376 euros / 254 euros / 182 euros / 73 euros

Demi-finales : 844 euros / 582 euros / 315 euros / 121 euros

Match pour la 3e place : 376 euros / 267 euros / 182 euros / 73 euros

Finale : 1.418 euros / 885 euros / 533 euros / 182 euros

Sans compter qu'à cela il faut ajouter le coût du séjour et du voyage, c'est dire que les équipes africaines iront une fois de plus à la Coupe du monde sans leur public et le continent noir suivra encore l'événement à la télévision.