Congo-Kinshasa: Le gouvernement se félicite de la résilience de l'économie face aux chocs extérieurs

Les membres du Comité de conjoncture économique du gouvernement Sama Lukonde se disent satisfaits de la résilience dont fait montre la République démocratique du Congo (RDC) face aux différents chocs extérieurs dus, notamment à la Covid-19, à la guerre entre la Russie et l'Ukraine et à l'agression de la RDC par le Rwanda.

Au cours de cette réunion présidée par le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, jeudi 16 juin 2022 à son cabinet de travail, des statistiques encourageantes ont été communiquées par la gouverneure de la Banque centrale du Congo (BCC). " Nous avons constaté en gros que notre économie reste résiliente. Aujourd'hui, le taux de change reste stable autour 2.004 CDF contre 1 dollar américain à l'interbancaire et 2.039 CDF contre 1 dollar USD au parallèle. Ce qui est une bonne stabilité. Les réserves de change restent au beau fixe autour de 3,9 milliards USD.

Nous avons également examiné les effets des décisions qui ont été prises pour maintenir un certain niveau de prix et lutter contre l'inflation importée, notamment les mesures qui ont été prises pour neutraliser la TVA. On a constaté qu'à peu près 52% des entreprises ont respecté la mesure pour maintenir les prix et même les rabaisser ", a indiqué le ministre du Plan, Christian Mwando Nsimba. Et d'ajouter : " Mais, il y a un certain nombre d'entreprises qui représentent plus ou moins 48%, qui n'ont pas respecté. Les instructions ont été données au ministre des Finances pour sévir et faire redresser ces entreprises-là de manière à ce qu'elles paient à l'État le manque à gagner. Et il va poursuivre et renforcer le contrôle de manière à ce que les gens puissent faire bénéficier à la population la décision qui a été prise ".

Concernant la question de la hausse de prix du litre des produits pétroliers à la pompe, le comité de conjoncture économique indique avoir suivi la situation au niveau international. " Nous avons également constaté qu'au niveau international, le prix du pétrole continue à augmenter. Il est passé de 110 USD la semaine dernière à 121 dollars USD le baril actuellement.

Donc, il y aura une poursuite progressive maîtrisée de la hausse des prix. Mais, les instructions ont été données pour que le ministre des Hydrocarbures prennent toutes les dispositions de manière à maîtriser le manque à gagner et à augmenter le niveau de stock ", a rassuré le ministre d'État au Plan.

Notons qu'au cours de la réunion, le comité de conjoncture a examiné la question relative à l'impression d'imprimés de valeur. La gouverneure de la Banque centrale du Congo (BCC) a été chargée de prendre contact avec les ministres sectoriels afin que l'Hôtel des monnaies soit utilisé pour l'impression des imprimés de valeur au profit de l'Etat.