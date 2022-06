Congo-Brazzaville: Lire ou relire - " Mes larmes coulent en silence " de Ludovic Julien Kodia

" Mes larmes coulent en silence ", c'est l'histoire de la sœur Dorisca de la communauté franciscaine qui tombe éperdument amoureuse de l'abbé Bruno. Un amour interdit qui va se solder par une grossesse que le prêtre renie pour ne pas compromettre son sacerdoce. A travers ce roman de 186 pages, seconde édition chez Edilivre en 2014, l'auteur nous entraîne dans l'univers cadenassé de ces religieuses qui endurent en silence des profondes blessures intérieures dûes aux vœux de chasteté et de pauvreté qu'elles prononcent. Des serments qui, à la longue, virent au cauchemar pour certaines d'entre elles.

Boute-en-train, toujours prête à travailler et aider les autres, sœur Dorisca, de nature gaie et entreprenante, vit sa petite vie sans insouciance. Choyée parce qu'elle est la plus jeune de la communauté, on l'emmène dans toutes les courses et voyages.

Pourtant sa vie paisible et reposante va basculer lorsqu'elle rencontre l'amour, " cette étrange flamme irrésistible et dévastatrice " qui la hante jour et nuit. Les désirs de la chair qui l'entraînent indubitablement dans les bras de l'abbé Bruno, de la paroisse Saint Eloi, et dès lors la jeune fille perd sa quiétude.

Doute, crainte, angoisse, mensonge l'assaillent désormais. Ses étreintes passées dans le secret vont lui coûter chers, prisonnière de sa passion, cela l'entraîne vertigineusement vers sa chute. Enceinte du prête Bruno "lâche et irresponsable", il la répudie car ne voulant ni salir ni entacher son honneur. Commence alors une descente aux enfers pour la jeune fille qui ne sait pas à quel saint se vouer. Trahie par le seul homme qu'elle a vraiment aimé, elle vit un véritable cauchemar.

Comment cela est arrivé ? Une question à laquelle se pose la jeune fille qui est désormais vue comme une peste car exclue lâchement de sa communauté, de son refuge. Méprisée par la société, rejetée et honnie par sa communauté, la jeune femme se retrouve seule sans ressources et pour couronner le tout, elle est bannie par son père. Devenue la risée du village, elle trouve refuge chez une vieille femme qui ne la juge pas.

" Mes larmes coulent en silence ", c'est la trajectoire d'une vie, celle d'une novice qui découvre avec stupéfaction l'univers mesquin et faux de sa communauté. A travers le personnage de la sœur Dorisca, ce roman est aussi une leçon de courage car malgré les difficultés que la jeune fille rencontre, elle se résout à garder l'enfant de la honte, même si les remords auront raison d'elle, vu qu'elle mourra plus tard ravagée par la douleur.

Enfin, l'auteur avec un regard neutre, franc et audacieux sans détour ni complaisance, ouvre les hermétiques chaînes de cet univers pour mettre à nu la douleur, la souffrance et l'indifférence de la sœur Dorisca certes mais aussi celles de plusieurs religieuses, qui vivent dans le silence pour ne pas entacher l'image de leur communauté. Un récit qui vous arrache les larmes tant la souffrance de sœur Dorisca est sans fin. Âmes sensibles s'abstenir !

Cadre de ressources humaines, Ludovic Julien Kodia est le directeur du Centre médico-social évangélique de Mayangui. Il a déjà publié " Destin cruel " en 2011 et " De l'amour à la haine " en 2014, aux éditions Edilivre.