Burkina Faso: Réconciliation nationale - Le projet de stratégie nationale validé

Pour le ministre en charge de la réconciliation nationale, Yéro Boly, cette validation constitue une étape importante dans le processus de réconciliation.

Le ministère de la Cohésion sociale et de la Réconciliation nationale a organisé un atelier de validation du projet de stratégie nationale de la réconciliation et de son plan d'actions, le jeudi 16 juin 2022, à Ouagadougou.

Le processus de réconciliation natio-nale, engagé depuis quelques années par les autorités burkinabè se concrétise petit à petit. En effet, le projet de stratégie nationale 2022-2026 devant servir d'outil de base à la conduite de cette réconciliation a été soumis aux acteurs pour validation. C'était au cours d'un atelier national organisé par le ministère de la Cohésion sociale et de la Réconciliation nationale, le jeudi 16 juin 2022, à Ouagadougou.

Aux dires du ministre en charge de la réconciliation nationale Yéro Boly, cette rencontre a servi de cadre pour recueillir les amendements et suggestions des acteurs sur le document avant sa validation.

De ce qu'il a dit, le plan d'actions associé à la stratégie a également été soumis aux participants pour appréciation. De son avis, l'adoption de ces deux documents marque un pas important dans la mise en œuvre du processus de réconciliation, cher à l'ensemble des Burkinabè.

Il s'est d'autant plus réjoui du fait que l'élaboration de la stratégie s'est faite de façon participative et inclusive. " Le jalon que nous posons aujourd'hui est le fruit d'un long et itératif processus qui est passé par plusieurs étapes dont les concertations communales et régionales qui ont mobilisé des représentants de toutes les couches sociales pour faire un diagnostic sans complai-sance des besoins et défis en réconciliation nationale ", a-t-il indiqué. Yéro Boly a également relevé la diversité des membres des comités techniques et de pilotage qui ont assuré l'élaboration de ladite stratégie.

Reconnaissance au PNUD

" Tous les acteurs clés sur le plan national ont contribué à la formulation de ce document ", a-t-il assuré, notant que cela présage des résultats appréciables lors de la mise en œuvre. Des résultats qui vont permettre, foi du ministre, d'apporter une solution efficace à la crise multidimensionnelle que traverse le Burkina Faso qui se matérialise par une détérioration du tissu social. Yéro Boly a par ailleurs appelé l'ensemble du peuple burkinabè à s'approprier cette stratégie afin d'œuvrer au retour de la paix et des valeurs républicaines qui ont toujours fait la force du " pays des Hommes intègres ".

Il a également traduit sa reconnaissance aux partenaires techniques et financiers et particulière-ment au Fonds des Nations unies pour le développement (PNUD) qui a accompagné l'élaboration de la stratégie. Un accompagnement qui est tout à fait logique aux dires du Représentant-résident du PNUD au Burkina, Mathieu Ciowela, selon qui les Nations unies portent une attention particulière à la réconciliation nationale. " Mon institution travaille aux côtés du gouvernement sur la prévention et la gestion des conflits ainsi que la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent afin de concourir au raffermissement de la cohésion sociale et du vivre- ensemble des Burkinabè ", a-t-il déclaré.

Il s'est par ailleurs dit convaincu que toutes ces actions sont nécessaires à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), notamment l'acte 16 qui vise à promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins de développement durable. Mathieu Ciowela a rappelé que tout processus de réconciliation nationale est dynamique et appelle à la participation de chaque citoyen à quelque niveau qu'il soit. Il a donc souhaité que cette rencontre soit le début d'une nouvelle ère de collaboration entre les différentes parties prenantes pour une consolidation de la paix au Burkina Faso.