Egypte: La ministre égyptienne de la Culture participe à la conférence de Naples

La ministre de la Culture, Mme.Inas Abdel Dayem, s'est envolée jeudi pour la ville de Naples, à l'invitation du ministère italien de la Culture, afin de participer aux activités de la Conférence de Naples des ministres de la Culture de la région euro-méditerranéenne - la première réunion des ministres de la culture pour le partenariat entre l'Union européenne et le Sud - prévue les 16 et 17 juin en cours, dans le but de renforcer ce partenariat dans les domaines culturels.

Mme Abdel Dayem a déclaré que la conférence représentait une étape importante sur la voie de la mise en œuvre de plus de projets de coopération entre les pays euro-méditerranéens et le Sud dans les domaines culturels et créatifs, la préservation du patrimoine et le parrainage des créateurs, louant la présence de nombreuses organisations et institutions internationales travaillant dans ce champs.