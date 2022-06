Afrique: Réseau de coopération judiciaire, Kinshasa - Ouverture de la 2ème réunion des ministres de la Justice de la Conférence internationale des pays des Grands Lacs

Le Premier ministre de la RDC, Jean Michel Sama Lukonde a participé jeudi 16 juin 2022, à Kinshasa, à l'ouverture de la 2èmeréunion des ministres de la Justice de la Conférence internationale des pays des Grands Lacs. Objectif, tabler sur le renforcement de la coopération judiciaire dans la région.

A l'ouverture de ces travaux, le Premier ministre Jean Michel Sama Lukonde a déclaré que cette rencontre se tient dans un contexte particulier, non seulement pour la RDC, mais également pour la Région des Grands Lacs (CIRGL), notamment marqué par la persistance des défis relatifs à la paix et à la sécurité dans la plupart des Etats qui composent cette organisation.

Le Premier ministre, Jean Michel Sama Lukonde, représentant le Chef de l'Etat, a rappelé que l'objectif de la CIRGL était de lancer un processus dans le cadre duquel les dirigeants de cette région chercheront ensemble à dégager un accord commun sur un ensemble de principes communs basés notamment, sur les relations de bon voisinage, la recherche de la stabilité des Etats membres, la paix et le développement dans la Région. Pour lui, la création de la CIRGL constitue la réponse à la nécessité d'un effort concerté en vue de promouvoir la paix, gage de tout développement.

Prenant la parole, la ministre d'Etat, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a indiqué qu'il est évident qu'en mettant en place le Réseau de coopération judiciaire, l'objectif de la CIRGL était de permettre aux Etats membres de superviser et d'harmoniser l'application par les acteurs nationaux des principes sous régionaux sur la coopération judiciaire aux fins de lutter efficacement contre la criminalité transnationale, par-delà lutter contre l'impunité dans la Région des Grands Lacs.

Cet objectif légitime s'inscrit dans la droite ligne des engagements 6 et 7 de l'Accord-Cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la Région.

Concernant la RDC, a dit la ministre d'Etat Rose Mutombo, ce noble objectif est en droite ligne avec la vision du Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi pour sa quête de l'instauration de l'Etat de droit en RDC et surtout pour son engagement à le promouvoir dans la Sous-région. Cela est d'autant plus important que la RDC se doit de mettre fin à l'impunité des crimes graves commis sur son sol, depuis plus de deux décennies. Cette rencontre est l'occasion d'identifier et d'approuver les actions prioritaires à entreprendre dans ce sens. "Il n'est plus nécessaire de le rappeler, la Région des Grands Lacs a besoin d'une justice forte.

Il nous faut établir la vérité et de rendre justice aux victimes des crimes atroces qui ont jalonné l'histoire et le continuent hélas encore, à meubler le quotidien de nos populations. Par conséquent, nous devons travailler de façon complémentaire pour que les souffrances subies soient ordonnées. Certes, cela prendra du temps, mais nous sommes déterminés à tout faire pour que cette justice soit rendue. Les victimes des crimes les plus graves attendent de nous tous que justice leur soit rendue. Ensemble, nous y parviendrons".

Elle a par ailleurs reconnu que "malgré les multiples efforts consentis par les pays membres de la CIRGL, les défis subsistent. Le traitement des dossiers judiciaires relatifs à la criminalité transfrontalière connait encore quelques difficultés. Cependant, " nous devons nous féliciter des progrès réalisés à ce jour. Notre rencontre d'aujourd'hui nous offre l'occasion de nous pencher sur la liste des engagements qui contribueront à renforcer la coopération judiciaire régionale en matière d'entraide judiciaire. J'estime que le partage d'informations et d'expériences est fondamental pour faire avancer les enquêtes et les poursuites".

A cet effet, Rose Mutombo Kiese a réitéré la disponibilité de la RDC à travailler avec tous les pays de la Sous-région sur cette question. Dans ce contexte, il reviendra aux Etats membres de convenir des prochaines étapes en ce qui concerne les efforts nécessaires pour résoudre les problèmes en suspens. "Il y a de cela trois ans, nous avons adopté à Nairobi, une Déclaration sur la justice et la bonne gouvernance. En tant que matrice politique et opérationnelle de notre action commune, la Déclaration nous invite à mutualiser nos efforts et à trouver des mécanismes de coopération performants. De ce fait, la complémentarité et la coopération sont des éléments centraux du dispositif de lutte contre l'impunité afin de protéger les générations futures de la Région des Grands Lacs contre les fléaux de la guerre et de la criminalité".

La Ministre d'Etat, ministre de la Justice de la RDC a rappelé les principaux enjeux qui ont sous-tendu l'adoption de cette déclaration. La question de l'accès à la justice, en particulier pour les groupes les plus vulnérables et de celle de la lutte contre l'impunité, sont parmi les principaux défis auxquels la Région, en proie à des activités illicites menées par divers acteurs, y compris les groupes armés et autres réseaux criminels, fait régulièrement face. "A cet effet, nous sommes appelés à renforcer davantage nos efforts de coopération au niveau régional afin de nous assurer qu'aucun espace d'impunité ne résulte du manque de coordination entre nos instances judiciaires respectives", a-t-elle conclu.