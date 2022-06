Cote d'Ivoire: Musique - " BoomPlay " lancée au pays

La plateforme de streaming "Boomplay" a récemment ouvert ses portes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'objectif étant d'accroître la notoriété et de soutenir les artistes ivoiriens dans l'atteinte d'un public plus large en Afrique et ailleurs. Après le Nigeria, le Kenya, la Tanzanie, le Ghana et le Cameroun, c'est dans la capitale ivoirienne que " Boomplay " s'installe cette fois-ci. Plateforme de streaming musical en vogue sur le continent et 100% gratuite, elle compte plus de 70 millions d'utilisateurs, 80 millions de chansons et des milliers de playlists disponibles sur le service. En effet, la plateforme s'emploie à construire un écosystème plus professionnel pour permettre aux artistes africains de faire valoir leur potentiel.

A travers cette application, les mélomanes ivoiriens auront droit à un accès plus facile à leurs chansons préférées tout en activant des stratégies et des initiatives promotionnelles qui profitent aux artistes et à l'industrie en général.

" Nous sommes particulièrement fiers d'établir une présence à Abidjan, un pôle créatif et culturel de la région. L'accueil chaleureux que notre équipe a reçu de la part des artistes, des partenaires locaux et des intervenants est un indicateur fort pour nous permettre d'aller de l'avant. Boomplay s'engage à contribuer au dynamisme de l'industrie musicale ivoirienne ", a déclaré Paola Audrey NDengue, directrice générale de Boomplay Côte d'Ivoire

" Véritable hub culturel de la sous-région, Boomplay est l'application la plus téléchargée en Côte d'Ivoire, avec plus de trois millions d'utilisateurs dont 821 000 actifs au quotidien. En effet avec cette plateforme, nous faisons en sorte que tout le monde puisse streamer. Il n'y a aucun obstacle favorisant le frein de l'utilisation de cette plateforme de streaming ", a-t-elle renchéri.

Pour rappel, Boomplay est un service de streaming et de téléchargement de musique fourni par Transnet Music Limited. Il permet aux utilisateurs de diffuser et de télécharger leurs chansons et vidéos préférées. Ces derniers peuvent également s'abonner afin d'accéder à des fonctionnalités Premium...