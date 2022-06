Sénégal: Peinture - Punch Mak sur les traces de Pablo Picasso

Punch Mak explore l'univers du surréalisme utilisant la lumière afin de véhiculer des messages sociaux. Il a récemment pris part à deux expositions riches à la Biennale de Dakar, aux côtés d'autres artistes dont une collective avec Africa la renaissance en marche et une autre exposition internationale avec les ateliers Sahm.

Amoureux du dessin depuis son enfance, Punch Mak forge sa réputation dans la peinture en explorant l'univers du surréalisme avec la lumière au centre de sa création. La biennale de Dakar, encore dite Dak'Art, a baissé ses rideaux sur une note de satisfaction pour le jeune peintre congolais Punch Mak qui y a pris part à deux expositions.

L'artiste a pu exposer ses œuvres à un large public. " Ce fut un honneur que mes œuvres soient doublement présentées aux côtés d'autres artistes, et à la vue des collectionneurs professionnels du milieu mais surtout du grand public ", a-t-il confié. Aujourd'hui, il est l'un des peintres congolais les plus prometteurs de sa génération, sur les traces des grands peintres cubistes.

Sa dernière expérience à Dak'Art, grande vitrine professionnelle et un moment intense de partage d'expériences aux côtés d'autres artistes africains peintres, sculpteurs et photographes, lui a permis de côtoyer des artistes comme Marie Roxane Tehoua, Soraya Charib et Mauricette Djengue.

" Le but de ces expositions était de présenter et d'explorer une diversité de points de vue et de vérités artistiques en termes d'esthétique et de techniques cherchant à établir des liens au-delà des frontières sur la dimension universelle de l'art ", a souligné Punk Mak. Un moyen pour les jeunes talents de se faire découvrir par les acteurs du grand marché de l'art.