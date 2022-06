Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Des jeunes édifiés sur le bon usage des réseaux sociaux

L'agence Andres'y a organisé, le 11 juin dernier à Brazzaville, une master class visant à conscientiser les jeunes entrepreneurs sur la bonne utilisation d'internet afin de se faire du cash. Selon Andres Kamango, responsable de l'agence Andres'y, la série d'échanges visait à inciter les jeunes entrepreneurs à exploiter à bon escient les réseaux sociaux, notamment internet, en vue de gagner de l'argent, promouvoir leurs produits et de façonner leur personnalité. En effet, la rencontre jugée pertinente et enrichissante par les participantes s'est articulée autour de deux thèmes, à savoir " Comment utiliser internet autrement pour gagner du cash ?" et " Développer la confiance en soi, un pas vers la réussite3.

Abordant le premier thème, Christ de Saint-Eudes Issabou-Ndinga, ingénieure en télécommunications, s'est appuyée sur la présentation de quelques astuces visant à gagner de l'argent grâce à internet et des stratégies à adopter pour mieux gérer ses pages et sa visibilité. " Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de jeunes utiliser les réseaux sociaux, notamment Facebook, Tiktok, WhatsApp. Malheureusement, l'utilisation de ces derniers ne leur permet pas d'en tirer profit en matière de revenus car beaucoup passent leur temps à regarder des publications, photos et vidéos hilarantes uniquement pour se distraire ", a-t-elle déploré.

" Nous devons donc prendre conscience et savoir qu'avec internet, nous pouvons réaliser de grandes choses tout en gagnant de l'argent. Il nous suffit juste trouver de bonnes stratégies d'exploitation de nos différentes pages et le tour sera joué ", a estimé Christ de Saint-eudes Issabou-Ndinga

Exposant sur le second thème, Justine Ngankou, responsable banque assurance chez Charden Farell, a relevé à son tour l'importance de la confiance en soi qui est le facteur clé de la réussite. Pour elle, la confiance en soi est indispensable pour le développement des individus ainsi que leur accomplissement. Et cela vaut encore plus pour celui ou celle qui entreprend, car sa mission, son activité en dépendent. " Pour un entrepreneur, la confiance en soi est le carburant indispensable qui va lui permettre, en pleine conscience, de définir sa vision, sa mission entrepreneuriale, son projet, ses offres, sa communication. Aussi, elle va lui permettre de trouver sa place, de s'aligner sereinement entre ses actes, ses choix et ses valeurs tout en lui permettant également de construire son mindset et d'acquérir la force mentale pour faire face à l'adversité et autres difficultés ", a fait savoir Justine Ngankou.

Gloire Moundondo, oratrice à l'événement, a, par ailleurs, partagé son expérience sur le secret de la vente sur les réseaux sociaux et, par la même occasion, a encouragé les participants à être acteurs de leur destin afin qu'ils ne puissent pas subir la vie.

Notons que la master class a été ponctuée des témoignages de jeunes entrepreneurs sur leur expérience. Elle a connu la participation des représentants de Vival, d'Airtel, de Pro services et bien d'autres. Spécialisée dans la gestion externalisée de l'accueil événementiel, " Andres'y " se charge également de l'animation commerciale et de la promotion des ventes.