Congo-Brazzaville: Interview. Z-Ulrich de Dieu - " Ce concours rend hommage aux icônes voire écrivains de la littérature congolaise "

interview

En marge de la deuxième édition du concours international de poésie dénommé " Plum'art-Z " organisé en l'honneur du poète Gaëtan Ngoua, Z-Ulrich de Dieu, promoteur littéraire et directeur de ce concours, nous livre les contours de l'événement dont l'envoi des textes se clôture le 25 juin. Entretien exclusif.

Les Dépêches du Bassin du Congo (L.D.B.C.) : Quelles sont les modalités de participation au concours international de poésie Plum'art-Z 2022 ?

Z-Ulrich de Dieu (Z.U.D.) : Pour participer à ce concours, il suffit de soumettre au comité de lecture un texte de poésie inédit avec un titre en une page pour la catégorie poésie. Dans cette première catégorie, l'âge des candidats varie entre 15 et 30 ans. Ou encore une nouvelle inédite avec un titre en dix pages pour la catégorie nouvelle. Dans cette seconde catégorie, l'âge des candidats varie entre 30 ans et plus. Le tout, écrit en Word A4, police " Times New roman", taille : 12, interligne 1, 5. Seulement, avant l'envoi de son texte aux organisateurs, le candidat doit prendre connaissance du règlement entier dudit concours sur la page Facebook Plum'art 2021 où seront publiés les résultats définitifs.

L.D.B.C. : Qu'est-ce que ce concours a de particulier par rapport aux autres concours littéraires ?

Z.U.D. : Ce qu'il y a de particulier, c'est que ce concours ne rend hommage qu'aux icônes, voire écrivains de la littérature du Congo-Brazzaville, de la première à la génération actuelle quoiqu'ouvert à toutes les nationalités du point de vue de la participation. En plus, c'est un concours promoteur des talents, fondé sur la transparence où n'importe quel candidat peut remporter le prix, sans affinité, lorsque son texte fait l'unanimité des membres et président du jury. Autrement dit, ce concours récompense plus le talent car, en matière de création, il n'y a pas d'âge mais l'on peut noter le niveau d'expressivité et la manière de concevoir un événement qui tombe par-dessus le regard. La présence d'autres concours n'empêche pas que nous atteignions notre but commun, celui de revaloriser notre littérature noire, voire congolaise d'expression française.

L.D.B.C. : Pourquoi avoir choisi le poète congolais Gaëtan Ngoua comme figure emblématique de ce concours ?

Z.U.D. : L'année dernière, le choix du comité de lecture Plum'art-Z portait sur la figure emblématique de Ferréol Gassakys. Cette fois-ci, son choix porte sur Gaëtan Ngoua du fait que c'est un poète qui sait épouser le rêve de l'espoir tant recherché dans une Afrique où tout le monde devient ennemi de son épanouissement. Ces vers qui laissent entendre la promesse d'un nouveau départ au seuil de l'avenir quand il n'y a plus d'espoir. Pourquoi ne pas lui rendre hommage de son vivant lorsque sa plume se fait remède de ces maux qui minent l'Afrique?

L.D.B.C. : A quels avantages s'attendent les lauréats ou participants à cette édition ?

Z.U.D. : Pour votre gouverne, ce concours est profitable pour chaque lauréat ou participant retenu. Premièrement, chaque lauréat bénéficie d'une somme propice comme l'indique le règlement de participation au concours. Deuxièmement, le texte retenu de chaque participant fera l'objet d'une publication dans une anthologie collective qui rassemble tous les membres du jury et bien d'autres éminents auteurs. Troisièmement, chaque candidat bénéficiera d'une large visibilité sur nos plateformes et auprès de nos partenaires.

Quatrièmement, tous les lauréats de chaque catégorie bénéficieront d'un atelier d'écriture en ligne qui sera sanctionné par une attestation de participation. Dans chaque catégorie, trois places sont disponibles. Le dernier délai pour soumettre son texte est prévu pour ce 25 juin.