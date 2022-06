Togo: Ce qu'en pense l'Economiste Thomas Koumou Nettey

Le président de l'Association Veille Economique, l'économiste THOMAS NETTEY KOUMOU n'est pas indifférent à la question de la vie chère au Togo.

Dans un article de nos confrères d'Afriquenligne, qui faiont écho de sa position et de son analyse de situation, il met le gouvernement devant ses responsabilités.

En effet, écrit le confrère "Compartiment par compartiment, l'homme a mis au devouvert tous les fonctionnements de l'économie togolaise en révélant que le Togo est un pays exportateur du pétrole. Ce n'est d'ailleurs plus un secret pour personne, des rapports internationaux indiquent l'existence de ce commerce sur lequel le gouvernement togolais ne se prononce jamais officiellement pour confirmer ou infirmer cette information. Partant sur des recherches bien fouillées, l'homme, spécialiste de l'économie togolaise, a expliqué aux journalistes et participants, les raisons de cette vie chère en situant les responsabilités et fait d'utiles propositions qui aideront le gouvernement si volonté il y'a d'atténuer la souffrance du peuple togolais.

En révélant le Budget de fonctionnement de l'assemblée nationale et des collectivités locales, l'homme déconseille l'organisation des élections régionales qui coûteront une bagatelle somme de 12 milliards de francs CFA, montant qui pouvait valablement servir à d'autres priorités dont l'agriculture par exemple. Sans langue de bois, l'économiste a fait remarquer que la dette extérieure de notre pays est très élevée dans notre sous région car le Togo emprunte beaucoup et exporte peu. Au sujet de l'agriculture par exemple, l'économiste fait comprendre que la part consacrée à l'agriculture est inférieure par rapport aux dépenses injectées dans la réalisation des infrastructures routières en exemple".

Et voici ce qu'il demande, et sans ménagement : La déflation de plusieurs coûts à savoir, "Baisse des droits de douane sur les produits importés", "Baisse des taxes sur les péages", "Réduction de la taxe d'encombrement", "Réduction de la taxe perçue par les marchés", "Augmentation de la subvention des produits pétroliers", "Baisse des dépenses de l'État" etc... .