Cote d'Ivoire: Taekwondo - Abidjan abrite le premier Youth African training camp

Terre de taekwondo, la Côte d'Ivoire est encore à l'honneur. Le pays du champion olympique 2016, Cissé Cheick, abrite depuis ce jeudi 16 juin et ce, jusqu'au dimanche 19 juin 2022, le tout premier Youth African training camp (Camp d'entraînement des jeunes africains).

Un nouveau programme du calendrier de l'Union africaine de taekwondo qui réunit au Centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréen Alassane Ouattara à Abidjan, dans la commune de Cocody, vingt-cinq jeunes taekwondo-ins issus de sept pays, notamment la Libye, la République Démocratique du Congo, le Niger, le Tchad, le Ghana, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Ces apprenants dont l'âge varie entre 13 et 17 ans, sous la direction technique des formateurs au nombre desquels Me Koné Mamadou (Ceinture noire 6e Dan), seront instruits sur les techniques de combat, les éléments de base du taekwondo et aussi sur les TIC.

C'est à juste titre que le directeur général des Sports (DGS), Bertin Koffi, s'est félicité du choix porté sur la Côte d'Ivoire par l'Union africaine de taekwondo pour accueillir son nouveau né qui met un point d'honneur sur la jeunesse, le futur d'une Afrique qui gagne. "C'est avec un réel plaisir et un grand intérêt que la Côte d'Ivoire abrite, sur son sol, la première édition du Youth Africain Training Camp. Notre plaisir est d'autant plus grand que nous accueillons des jeunes africains dont l'âge est compris entre 13 et 17 ans.

Nous recevons donc aujourd'hui, la jeunesse africaine, notre jeunesse qui représente notre raison d'être, celle pour laquelle nous nous battons et continuons de nous battre pour une Afrique digne, prospère, belle et où il fera toujours bon vivre", a déclaré le représentant du ministre Paulin Danho, à l'ouverture du camp. Bertin Koffi a également invité les jeunes apprenants à s'impliquer pour la réussite du camp.

"Bamba Cheick, la bâtisseur"

La tribune était propice pour le président du Comité national olympique de Côte d'Ivoire, Me Georges N'Goan, de rendre un hommage appuyé à Bamba Cheick Daniel. Artisan du premier rang de la construction du Centre sportif, culturel et des TIC ivoire-coréen Alassane Ouattara, l'ancien ministre de l'Administration territoriale, a permis au taekwondo ivoirien de retrouver ses lettres de noblesse avec le titre olympique de 2016, plusieurs podiums mondiaux et continentaux.

Au point de faire de la Côte d'Ivoire le hub du taekwondo africain. Des efforts inlassables et un travail de "Bâtisseur" que le patron de l'olympisme ivoirien a tenu mettre en exergue. Car ajoutera-t-il, "le Comité national olympique tient à saluer cette initiative car ce sont par ces initiatives que nous pouvons être tous prêts pour les Jeux de la Jeunesse de Dakar 2026". Précisant que les objectifs de l'Union africaine cadrent avec les principes de l'olympisme qui prône le "Sport par la Culture et l'Education".

Maître Bamba Cheick Daniel, vice-présisent de l'Union africaine de taekwondo, s'est dit honoré du choix de la Côte d'Ivoire pour abriter ces quatre jours de formation des jeunes. Il a aussi dit toute sa gratitude au président de l'Union africaine de taekwondo, Me Idé Issiaka, qui, sous les instructions du Dr Chungwon Choue, président de la World Taekwondo, "initie ce camp à travers l'Afrique et de façon éclatée en Côte d'Ivoire, au Malawi, en Madagascar". Il a, en sus, indiqué que ce camp est initié "en prélude aux Jeux de la Jeunesse Dakar 2026", parce qu'il faut que les jeunes gens s'habituent à vivre ensemble et à partager leur expérience".

Me Patrice Remarck, le directeur des sports de haut niveau, Durand Emile, le vice-président du CNO-CIV, Mahama Coulibaly, le secrétaire général du CNO-CIV, Honoré Zolobé, le coordonnateur adjoint du comité d'organisation Rassaki Tidiane étaient de la partie. L'Union africaine de taekwondo était également représentée par son secrétaire général Balla Dièye, son président de la commission technique Mamadou Camara Ndiaye et son trésorier général Alfazazi.

Le camp prend fin, le dimanche 19 juin prochain, toujours au Palais du taekwondo, après quatre jours d'intenses activités.