Afrique Centrale: Coopération sud-sud - Le CNTIG exporte son expertise en Afrique centrale

Aider le Congo-Brazzaville à mettre en place un plan spécifique de développement du secteur de la géomatique intégrant la collecte, la gestion, l'exploitation et la diffusion de l'information géospatiale de qualité. Et ce, pour la prise de décision et l'élaboration de politiques foncières.

C'est l'objectif de la mission technique de travail du Comité national de télédétection et d'information géographique (CNTIG), conduit par son directeur général, Dr Edouard Fonh-Gbei, à Brazzaville du 14 au 17 juin 2022.

Dans la capitale congolaise, le CNTIG partage ainsi la belle expérience réalisée en Côte d'Ivoire avec l'application géo spatiale e-cadastre qu'il a conçue.

Cette application géo spatiale, web sécurisé permet la génération automatique d'identifiant unique des parcelles cadastrales. Elle permet également d'intégrer des données cadastrales et de gérer les recettes sur la base d'un recensement ; cartographie des contribuables. Elle enregistre aussi des fonctionnalités de contrôle des émissions et règlements de l'impôt foncier.

L'expérience réalisée en Côte d'Ivoire a permis d'améliorer le taux de cadastrage de 5 à 11% en seulement une année. C'est une véritable opportunité pour le Congo Brazzaville dont l'administration fiscale rencontre les difficultés de cadastrage de la ville, de localisation des contribuables et bien d'autres.

Au vu du succès rencontré par la mission du CNTIG, on va vers la signature d'un protocole d'accord de partenariat et d'assistance technique dans le domaine de la gestion foncière signée entre la Côte d'Ivoire et la République du Congo se concrétise.